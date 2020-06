Frp vil begrense hvor store Norgesgruppen, Rema og Coop kan bli

Frp vil begrense hvor mye et dagligvareaktør kan eie i verdikjeden, og på den måten begrense det partiets næringspolitiske talsperson omtaler som «kjedenes maktdominans».

FOR STORE? De fleste politikerne er enige om at det må gjøres noe med konkurransen i dagligvare. Illustrasjonfoto Vis mer Foto: Lise Åserud/NTB scanpix, NINA ANDERSEN/VG og Erik Johansen/NTB scanpix

Publisert: Publisert: 18. juni 2020 18:33

– Vi må sette en grense for hvor mye en aktør kan eie. Jeg vet det er et drastisk grep, men vi har kommet dit at vi må gjøre noe ordentlig nå, ikke bare små justeringer, sier næringspolitisk talsperson i Frp, Morten Ørsal til E24.

Stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaremarkedet blir straks lagt frem for Stortinget.

Selv om politikerne er ganske enige om at noe må gjøres med dagens konkurransesituasjon, lanserer Frp nå det kanskje mest kontroversielle forslaget så langt kjent.

Slik er industriens største aktører oppdelt, helt enkelt forklart:

Leverandører, som produserer maten

Grossistene, som videreselger og distribuerer maten

Kjedene, som selger maten til kundene

Kjedegrupperingene Norgesgruppen, Coop og Rema blir ofte omtalt som de mektigste aktørene fordi de har store eierinteresser i alle tre leddene, og det mener Ørsal er problematisk.

– Vi har snakket om dette lenge og omtalt det som ligner på monopolvirksomhet i mange deler av verdikjeden, men jeg tror vi nå har muligheter til å gjøre noe som gir forbrukeren lavere priser og bedre utvalg, og sikrer matprodusentene, sier Ørsal.

Han kommer til å foreslå i næringskomiteen at det settes tydelige grenser for hvor stor en enkeltaktør kan være, og at det opprettes regnskapsmessige skiller mellom aktører som i dag operer i hele verdikjeden.

Stortingsrepresentant for Frp og partiets næringspolitiske talsperson, Morten Ørsal. Vis mer Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Tilsynsfunksjonen har vært for dårlig

Også stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) har vært tydelig på at man trenger tiltak.

– Jeg synes ikke Torbjørn (Røe Isaksen (H), journ.anm.) var interessert i å styrke forståelsen av konkurranseloven, så jeg håper Nybø (V) klargjør det i meldingen, sier Aasland og fortsetter:

– For det er ingen tvil om at tilsynsfunksjonen har vært for dårlig. Det nye dagligvaretilsynet kom jo til dels på grunn av Konkurransetilsynets fravær, mener han.

I et intervju med E24 denne uken sa Rema 1000-sjef Trond Bentestuen at han håper politikerne kan definere, i prosent, hva som er konkurransehemmende prisdiskriminering, altså at ulike kjeder får svært ulike innkjøpspriser fra leverandørene.

– Det synes jeg er et veldig spennende innspill, sier Aasland.

Også Ørsal synes tydeligere definering av konkurransehemmende prisdiskriminering er et innspill verdt å ta med seg, men mener det må hardere lut til.

Lekkasjene som har kommet til nå er en permanent styrking av Konkurransetilsynets arbeid, som E24 omtalte mandag. I tillegg vil man forhindre at enkeltaktører styrer markedet gjennom kontroll på næringseiendom, omtalt av Dagens Næringsliv tidligere i uken.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Terje Aasland har vært en av dem som har snakket varmt om et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen. Vis mer Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Har ikke satt noen grense for størrelse

Til tross for at Ørsals (Frp) svært inngripende forslag, tror han det kan være mulig å til store endringer i norsk dagligvarestruktur ettersom det er bred enighet på Stortinget om at noe må gjøres med konkurransen i bransjen.

– Jeg tror det er muligheter akkurat nå, spørsmålet er om vi tør, sier han.

– Men hvor stor burde en aktør kunne bli, slik du vurderer det?

– Det er vanskelig å si, det må vi diskutere, men vi vet at det er gjennomførbart.