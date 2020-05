Norwegian-passasjerer før skjebnemøtet: – I dag har jeg bare enveisbillett

Noen få timer før skjebnemøtet med aksjonærene sjekket Norwegian-passasjerer inn på det som kan bli noen av selskapets siste flyvninger.

Oljearbeider Tom Erland Tømte (45) fra Biri håper Norwegian blir med videre. Vis mer Signe Dons

Publisert: Publisert: 4. mai 2020 08:11

– Jeg la merke til at jeg bare hadde fått enveisbillett i dag, sier Tom Erland Tømte (45). Offshorearbeideren skal med Norwegians morgenrute til Værnes lufthavn, for en to ukers jobbtur til Trondheim.

– Vanligvis bestiller firmaet tur-retur-billett. Men det kan jo tenkes at det blir tog eller leiebil hjem denne gangen, sier Tømte.

Som oljearbeider har han brukt Norwegians innenlandstilbud flittig i mange år. Tømte synes det er synd om selskapet ikke overlever dagen.

– Det ville vært stusslig om Norwegian går konkurs. Det blir mindre konkurranse på reisemarkedet og prisene vil gå opp. Jeg håper de blir med videre, sier Tømte.

Skjebnemorgen for flyselskapet

Det har vært en dramatisk helg for Norwegian. Selskapet er hardt rammet av koronakrisen og kjemper nå en intens kamp for å få tilgang til ytterligere 2,7 milliarder kroner i krisehjelp fra staten.

Det krever at selskapet øker egenkapitalen, og de siste dagene har ledelsen sittet i tøffe forhandlinger med långivere og leasingselskaper. Mandag skal de møte aksjonærene, som kan avgjøre om flyselskapet overlever.

Stemmer aksjonærene mot selskapets redningsplan, kan det bety kroken på døren.

Mandag morgen sto syv Norwegian-flyvninger – alle innenlands – oppført på avgangstavlen på Oslo lufthavn Gardermoen før kl. 08.30. Da begynner det skjebnesvangre møtet.

Norwegian-passasjer Tømte mener det er god grunn til å redde så mange bedrifter som mulig fra konkurs under koronakrisen.

– Dette handler om arbeidsplasser. Hjelper vi ikke til, blir det bare verre for alle, sier Tømte.

Biolog Sigrid Skrivervik Bruvoll (30) mener vi tåler dyrere flybilletter. Vis mer Signe Dons

– Vi tåler dyrere flybilletter

– Det er ikke det viktigste i verden for meg at Norwegian overlever, sier Sigrid Skrivervik Bruvoll (30). Hun er biologisk konsulent og skal med Norwegian til Stavanger.

– Om selskapet går konkurs og det blir dyrere å fly, så tenker jeg at vi tåler det, sier Skrivervik Bruvoll.

Hun mener koronakrisen har vist at vi egentlig er godt rustet til å reise mindre. Hjemmekontor og digitale møter har fungert bra, selv for en som jobber med å kartlegge naturen.

– For meg som jobber ute i skogen så ser jeg dette problemet fra økosystemets perspektiv. Det er jo litt ironisk at det er flyselskapene som sliter mest, når det i stor grad er reisingen vår som har ført til at dette viruset har spredt seg så fort, sier hun.

Paul Tveiten (33) var på vei til Sola flyplass med Norwegian da Norwegian mandag var på vei inn til aksjonærmøtet. Tveiten sier han like så gjerne kunne reist med et annet selskap. Vis mer Signe Dons

– Kommer et annet flyselskap

Heller ikke maskiningeniør Paul Tveiten (33), som er på vei til Sola flyplass med det som kan bli en av Norwegians siste flyvninger til Stavanger, bekymrer seg over om selskapet kan forsvinne.

– Jeg har ingen følelser knyttet til selskapet. Er det ikke Norwegian, så kommer det et annet flyselskap, sier Tveiten.

Han legger til:

– Jeg forstår egentlig ikke hvorfor man vurderer å redde et selskap som har spilt et så høyt spill som Norwegian har.

– Du tror ikke det kan bli både dyrere og vanskeligere å reise?

– Jeg tenker at om det blir dyrere å reise så får vi tilpasse oss det, sier Tveiten.

Bekrefter avtale med leasingselskap

Bare en halvtime før generalforsamlingen starter, bekrefter Norwegian at de har inngått en avtale med leasingselskapene.

Selskapet skriver at det har «mottatt sterk støtte» fra leasingselskapene for konvertering av 730 millioner dollar (7,6 milliarder kroner) til aksjer. Dette er en økning fra tidligere annonserte 550 millioner dollar.

Leasingselskaper er flyeiere som låner ut fly til flyselskapene. En betydelig andel av Norwegians fly er lånt fra slike selskaper.

«En betydelig andel» av leasingselskapene skal ha gitt sin støtte til refinansieringsforslaget. Selskapet vil fortsette å diskutere med andre for ytterligere konvertering av gjeld til aksjer.

På bakgrunn av dette venter selskapet å overstige egenkapitalandelen på 8 prosent, som kreves for at selskapet skal få tilgang til all støtte i den statlige garantiordningen.