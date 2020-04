Norwegian tror flyene vil stå på bakken ut året. Likevel selger selskapet langturer til Sør-Amerika og USA.

– Vi forstår veldig godt at det er frustrerende ikke å få tydeligere svar, sier Norwegian om de motstridende signalene. Kunder risikerer å tape pengene, mener Forbrukerrådet.

Det er fortsatt mulig å bestille langturer med Norwegian i 2020. Men selskapet tror selv at flyene vil stå på bakken. Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norwegian la denne uken frem flere detaljer i sin finansielle redningsplan, der de blant annet ber kreditorer og leasingselskaper slette store mengder gjeld i bytte mot aksjer.

I rapporten kommer det frem at flyselskapet planlegger for at alle flyene vil stå på bakken ut året. I beste fall ser Norwegian for seg å få i gang 20 prosent av langdistanseflyvningene først i fjerde kvartal i år.

Likevel fortsetter Norwegian å selge langturer allerede i juni og utover.

Selger langdistansereiser ut året

Et søk på Norwegians nettsider viser at flyselskapet tilbyr reiser til blant annet Florida fra juni og flere destinasjoner i Sør-Amerika fra juli.

I tillegg selger Norwegian reiser til en rekke destinasjoner i Europa, selv om selskapet også planlegger for at alle flyene i kortdistansevirksomheten utenfor Norge blir stående på bakken i 2020.

Flyvninger til en rekke destinasjoner er tilgjengelige på Norwegians nettside i tredje kvartal. Vis mer Skjermdump, Norwegian.no

Norwegian: – Forstår at det er frustrerende

På spørsmål fra Aftenposten/E24 om hvordan Norwegian-kunder skal forholde seg til budskapet i redningsplanen, svarer informasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker Nielsen:

«Vi jobber løpende med å tilpasse ruteprogrammet vårt til de myndighetspålagte reiserestriksjonene og den lave etterspørselen. Så snart flyvninger blir kansellert, vil berørte kunder få direkte beskjed fra oss. Vi forstår veldig godt at det er frustrerende å ikke få tydeligere svar fra oss nå, men dette er en situasjon som er såpass uoversiktlig at det ikke er mulig å være mer konkret nå.»

Også SAS fortsetter å selge reiser til både Nord-Amerika og Asia.

I en pressemelding skriver flyselskapet at de forventer at virusutbruddet vil fortsette å påvirke etterspørselen betraktelig ut året, og at det vil ta noen år før etterspørselen er tilbake til nivået før krisen.

Slik er Norwegians plan Den norske kortdistansevirksomheten vil fortsette med sin lave aktivitet i 2020, blant annet drevet av støtteordningene fra norske myndigheter som gis til SAS, Widerøe og Norwegian for å opprettholde et minimumstilbud i luften. Deretter vil man trappe jevnt oppover i 2021 før det er normal drift i 2022.

I kortdistansevirksomheten utenfor Norge planlegger man for at alle flyene blir stående på bakken i 2020 før man starter opp trafikken igjen i 2021 og er tilbake til normal drift i 2022.

I langdistansevirksomheten planlegger man også for fortsatt full stans i hele 2020, en rolig oppstart i 2021 og normal drift i 2022. Vis mer vg-expand-down

Forbrukerrådet: – Risiko å kjøpe reiser nå

Leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst, forstår at situasjonen kan være forvirrende for kundene. Hun mener det kan være en risiko å kjøpe reiser nå.

– Hvis flyreisen går som normalt, men du ikke ønsker å reise av smitteverngrunner, vil du ikke få tilbake pengene med mindre du har kjøpt en full-fleks-billett eller har avbestillingsforsikring, sier hun.

– For det andre vil pengene være tapt om selskapet går konkurs.

Høst sier de som planlegger å reise i disse tider, dessuten må forvente at avganger blir utsatt eller kansellert.

– Myndighetenes råd er klare, og dersom du kan unngå å reise nå, så bør du la være å planlegge noen ferie, sier Høst.

Velger du likevel å bestille en reise, har Forbrukerrådet følgende råd:

– Må du ut å reise og kjøper en flybillett med f.eks. Norwegian, så bruk kredittkort. Da kan du nemlig klage til banken og få pengene tilbake fra dem dersom flyselskapet motsetter seg å refundere billetten din, sier Høst.

Leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst, oppfordrer kunder som må reise, til å bruke kredittkort. Vis mer John Trygve Tollefsen

Planlegger for det verste

Det er dramatiske dager for Norwegian.

Flyene står på bakken, ansatte er permittert, og enkelte av datterselskapene har gått konkurs. Bare 200 ansatte er fortsatt i arbeid i selskapet som tidligere hadde over 8000 ansatte.

I dag har Norwegian bare rundt syv fly i drift og rundt 200 ansatte i aksjon, og bare i Norge. Alt annet står på bakken. Selskapet hadde over 11.000 ansatte og 156 fly i flåten før krisen.