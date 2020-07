Hotellkrisen rammer lavtlønte: Nana måtte kjempe for permitteringsbrev

Ansatte i de store hotellkjedene sliter med å få endene til å møtes. Mange er permittert fra jobber med allerede lave lønninger. For tilkallingsvikaren Nana har telefonen helt sluttet å ringe.

Mange hoteller har måttet stenge helt eller delvis ned under coronakrisen, og mange er permitterte. Forrige uke varslet Scandic at de ville nedbemanne med 1.000 årsverk.

Nedbemanninger og permitteringer i hotellbransjen gjør ansatte urolige, fordi lønningene allerede ligger på et lavt nivå, forteller hotellansatte. Krisen rammer også de som ikke har noen fast stilling.

– Det er gøy å jobbe i hotellbransjen, men det er en krevende jobb. Og lønnsnivået er veldig lavt for den jobben vi gjør, sier Nana Traore, rengjører ved Scandic Victoria i Oslo.

USIKKER HVERDAG: Nana Traore er tilkallingsvikar og får ofte kort varsel når hun skal jobbe. Vis mer Brian Cliff Olguin

– Krisen har rammet hardt

Hun er tilkallingsvikar, og blir ringt når det er behov for folk på jobb. Hun har merket at behovet for ekstrahjelp er nærmest ikke-eksisterende under krisen.

Hun mener arbeidssituasjon var krevende også før coronakrisen, men da pandemien kom sluttet telefonen å ringe.

Traore er ikke permittert, men har ikke vært på jobb siden begynnelsen av mars. Hun har kun blitt spurt om å jobbe to ganger siden før krisen begynte – begge gangene i juli og begge gangene med for kort varsel til at hun kunne ta vaktene.

Hun har snakket med flere ekstrahjelper som forteller at de heller ikke har fått vakter på flere måneder.

– Krisen har rammet oss tilkallingsvikarer veldig hardt. Det har vist seg at man bør ha en stillingsprosent, selv om man har jobbet i mange år. Man har ingen garanti, sier Traore.

Trang økonomi

Tilkallingsvikaren forteller at det tok lang tid før hun fikk godkjent søknaden om dagpenger.

– Jeg måtte kjempe for å få permitteringsbrev fra hotellet fordi de ikke ville gi det til dem som var ekstrahjelp. Da fikk jeg ikke noe støtte fra hotellet eller Nav, og satt hjemme og måtte bruke de sparepengene jeg hadde. Nana Traore Rengjører ved Scandic Victoria i Oslo.

En endring i reglene gjorde det imidlertid etter hvert lettere for tilkallingsvikarer å få dagpenger. Traore forteller at hun det siste året før krisen jobbet tilsvarende en 50 prosent stilling.

– Det gir 11.600 kroner i måneden i dagpenger, og jeg har et barn. Jeg har en trang økonomi, sier Traore.

– Forsvinnende lite

Påbudt minstelønn for ansatte ved hoteller, restauranter, catering og kantiner har siden juni i fjor ligget på 167,90 kroner timen for personer over 20 år.

Minstelønnen stiger gradvis med erfaring, og med fagbrev og tariffavtale. Med tariffavtale, fagbrev og ti års erfaring ligger minstelønnen på 205,77 kroner timen. Med tariffavtale har de ansatte rett på et kveldstillegg på 12,53 kroner timen. I helgene har de rett på 23,82 kroner timen ekstra, ifølge tall fra Fellesforbundet.

– Det er forsvinnende lite, sier Merethe Sutton, konserntillitsvalgt i hotellkjeden Nordic Choice.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at en gjennomsnittlig månedslønn for hotellresepsjonister ligger på 30.550 kroner i måneden. Det gir en timelønn på 194,36 kroner.

– Permitteringene er en katastrofe for dem det gjelder. Det er ingen i vår bransje som ønsker å være permittert. Vi tjener på å jobbe. Vi har så liten inntekt at trygden blir så lav, sier Sutton.

LAV LØNN: Lønnen og tilleggene er lave i hotellbransjen. Det er spesielt problematisk når mange jobber deltid, mener konserntillitsvalgt Merethe Sutton i Choice. Vis mer Hans Jordheim

Tall fra teknisk beregningsutvalg viser at hotell- og restaurantansatte hadde den nest høyeste lønnsveksten mellom 2018 og 2019 på 3,7 prosent. De siste ti årene har imidlertid bransjen hatt den laveste gjennomsnittlige årlige lønnsveksten på 2,8 prosent.

Årets lønnsoppgjør er utsatt til høsten på grunn av coronaviruset.

Mange i deltidsstillinger

Sutton peker på at selv om gjennomsnittslønnen i seg selv er lav, er det også et problem at mange har deltidsstillinger, som gjør at de har enda mindre å leve på hver måned.

I tillegg er bransjen svært avhengig av ekstravakter fordi det er så store svingninger i behov for ansatte fra sesong til sesong, forteller hun.

– Det gjør også at de er mer utsatt og får mindre på Nav, sier Sutton.

Servitør Gro Mehlum har jobbet Thon Hotel Bergen Airport siden 1987, og har en 45 prosent stilling. Nå er hun delvis permittert ut oktober. Servitøren er redd det vil ta lang tid før hun får komme tilbake for fullt.

Nå for tiden jobber hun noen få timer i uken.

– Jeg må betale bensin og bompenger. Det er nesten ikke verdt det, bortsett fra det sosiale, sier Mehlum.

INGEN UTSKEIELSER: Servitør Gro Mehlum ved Thon Hotel Bergen Airport kan ikke planlegge ferier eller store utskeielser etter at hun ble delvis permittert. Vis mer Privat

Får ikke endene til å møtes

En undersøkelse Fellesforbundet gjennomførte i juni viser at en stor del av deres medlemmer ikke har mottatt den støtten de har krav på i permitteringsperioden.

63 prosent av medlemmene svarer at de har vært permittert i ti uker eller mer. Bare 10 prosent svarer at de har fått dagpenger fra Nav like lenge. Nesten 2.000 av dem som har svart på undersøkelsen jobber i hotell, restaurant og catering-bransjen.

Ifølge undersøkelsen er det denne bransjen som har flest ansatte som oppgir at de sliter økonomisk i permitteringsperioden. Halvparten svarer at det er vanskelig å få endene til å møtes med inntekten de har hatt som permittert.

Mehlum ved Thon Hotel Bergen Airport forteller at hun får dagpenger og trygd, men dette utgjør ikke store summer.

– Det går så vidt rundt. Det er ingen store utskeielser og ferier planlagt nå, sier Mehlum.

Vil jobbe

Tross Scandics varsel om nedbemanning, har rengjører Nana Traore tro på at hotellet hun jobber på vil klare seg gjennom krisen. Likevel har hun også søkt på andre jobber, men hun forteller om et krevende arbeidsmarked – spesielt i reiselivsbransjen.

– Jeg kan jobbe og jeg er frisk, og det gir en stolthetsfølelse å jobbe. Jeg vil heller jobbe med rengjøring og vaske doer enn å gå på sosialstøtte, sier Traore.

Traore har tidligere snakket med Magasinet for fagorganiserte, Fri Fagbevegelse. De har skrevet om hvordan Traore måtte ta opp forbrukslån og søke nødhjelp hos Nav – før coronakrisen inntraff.

Fungerende administrerende direktør i Scandic, Asle Prestegard, sier at han har sterk medfølelse for alle ansatte som er berørt av dagens situasjon.

«Scandic og resten av hotellbransjen står i en svært krevende tid som følge av koronakrisen, og jobber nå hardt for å tilpasse virksomheten til den nye hverdagen», skriver han i en e-post.

«Vi føler sterkt med alle våre fantastiske ansatte som er berørt av situasjonen, men ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå inn i disse problemstillingene», skriver han videre etter E24s spørsmål om lønnsnivået, bruken av tilkallingsvikarer og Traores situasjon.

Det har ikke lykkes E24 å få en kommentar fra Thon Hotels til denne artikkelen.