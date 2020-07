Pågangen knuser fjoråret. Likevel blir det ingen drømmesommer for fornøyelsesparkene

Nordmenn strømmer til fornøyelsesparkene, men blir møtt av begrenset kapasitet. – Frustrerende, mener sjefene i noen av landets største parker.

Mens den sedvanlige utenlandsturismen brått stoppet opp som følge av koronapandemien, opplever de norske familieparkene langt større pågang enn tidligere.

– Siden vi åpnet med begrenset kapasitet 13. juni, har vi vært utsolgt alle dager utenom én. Billettene går unna raskere og raskere, sier parksjef og administrerende direktør Bjørn-Håvard Solli ved Tusenfryd når Aftenposten/E24 møter ham tirsdag ettermiddag.

Det var først 1. juni at myndighetene tillot fornøyelsesparkene å åpne. Tusenfryd har vært åpen en knapp måned, syv uker etter planlagt åpning.

Og med tydelige spilleregler: Begrenset kapasitet, symptomfrie gjester, pålagt god håndhygiene og fysisk avstand.

– Klarer gjestene å følge reglene?

– Tja. Jeg tror mange nordmenn kanskje er i ferd med å glemme situasjonen vi var i rundt mars-april, så folk glemmer seg litt, sier Solli.

Mistet halvannen måned

Parksjefen ønsker ikke å kommentere konkrete regnskapstall for inneværende sesong, men forteller at de fra åpningen 13. juni og ut måneden hadde et besøkstall rundt 80 prosent av et normalår. Juni totalt endte på rundt 50 prosent.

– Med bortfall av halve juni, hele mai og litt av april, og med dagens kapasitetsbegrensning, blir det et år hvor vi bortimot får det til å gå rundt, svarer han på spørsmål om forventninger til årsresultatet 2020.

Tusenfryds årsregnskap for 2019 er ennå ikke klart, men ifølge Solli endte de med en omsetning på rundt 175 millioner kroner.

Jørn Stian (36) og Albert (6) Føsker fra Rælingen var blant de mange som hadde tatt turen til Tusenfryd tirsdag.

– Det går greit med tiltakene. Jeg synes folk er flinke til å holde avstand i køen, i hvert fall, sier pappa Føsker til Aftenposten/E24, og legger til:

– Da vi var her på samme tidspunkt i fjor, var det imidlertid en del flere folk.

– Enorm interesse

Også i Hunderfossen Familiepark og Dyreparken i Kristiansand er det stor pågang om dagen.

– Vi må avvise folk slik det er nå. Mandag solgte vi ut kapasiteten, etter en selvpålagt maksgrense, sier parksjef og administrerende direktør Per Arnstein Aamot ved Dyreparken til Aftenposten/E24.

– Med denne interessen og etterspørselen ville vi uten tvil passert fjoråret. Vi ser det på trykket i henvendelser, gjesteservice og på nettsøk at interessen er helt enorm, og vesentlig høyere enn noen gang tidligere, legger han til.

De hadde, tross begrensningene, bare ti prosent nedgang i juni-inntektene sammenlignet med fjoråret.

I 2019 landet Dyreparken på rekordhøye 364,8 millioner kroner i inntekter, og et resultat før skatt på 48,5 millioner kroner.

– Hvordan er det å oppleve en så stor pågang, mens kapasiteten er så begrenset?

– Det er litt frustrerende. En skulle helst ha åpnet slusene, og sluppet inn vesentlig flere.

– Frustrerende

Det samme sier konsernsjef Per Arne Slapø i Hunderfossen Familiepark.

– Det er ganske frustrerende. Å si nei til folk før de slipper inn er ganske fremmed for oss som lever av å skape gode opplevelser for våre gjester, sier Slapø til Aftenposten/E24.

– Vi opplever en kjempeinteresse med rekordstor pågang, både på overnattingspakker og ordinært billettsalg. Nå er utfordringen at vi er nødt til å stenge for nye bestillinger fordi det er fullt. Vi er nå i praksis utsolgt en uke fremover, sier han videre.

Til tross for interessen, reduserte de inntektene med omtrent en fjerdedel i juni sammenlignet med fjoråret. De skal nemlig ikke over 50 prosent kapasitetsutnyttelse i løpet av sommeren.

– Vi er innstilt på en omsetningsnedgang, samtidig som driften er dyrere enn tidligere. Da blir det ingen god sesong økonomisk sett.

Fjoråret endte med en omsetning på 70,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 4,9 millioner kroner, ifølge årsregnskapet for 2019.

Drar på norgesturné

Næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv forteller om store utfordringer i hotell- og reiselivsnæringen.

– Om du driver en familiepark, konferansehotell, eller restaurant, så er muligheten for inntjening betydelig mindre på grunn av smittevern og antall- og arealbegrensning. Det gjør situasjonen utfordrende for reiselivet, fordi folk etterspør produktene, mens smittevernhensyn legger klare begrensninger på driften, sier han til Aftenposten/E24.

Han er ikke overrasket over den store pågangen fornøyelsesparkene nå opplever.

– Uavhengig av korona er Norge et spennende ferieland, sier han og påpeker at familieparkene ofte er en grunn til å reise et sted.

Også Tusenfryd-gjestene far og sønn Jørn Stian og Albert Føsker fra Rælingen legger ferien innenlands i år.

– Vi skal på norgesturné. Da reiser vi først til Geiranger, før turen går videre til Trollstigen, Gudbrandsdalen og Østerdalen, sier Føsker.