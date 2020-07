BW Offshore-skip kapret av pirater

Ni personer ble kidnappet da det norskeide skipet Sendje Berge ble kapret av pirater utenfor Nigeria.

Sendje Berge er en såkalt FPSO, det vil si en flytende installasjon (produksjonsskip) som ligger på olje- og gassfelt. Dette skipet ligger på Okwori-feltet i Nigeria. Vis mer BW Offshore.

Publisert: Oppdatert: 2. juli 2020 15:53 , Publisert: 2. juli 2020 14:59

I natt klokken 05.20 norsk tid ble skipet Sendje Berge som er eid av det Oslo Børs-noterte selskapet BW Offshore kapret av pirater utenfor på kysten utenfor Nigeria. Ni nigerianske statsborgere ble kidnappet.

Det går frem av en melding fra selskapet.

Hendelsen skal være avklart, og «ingen av dem som er igjen om bord har fått fysiske skader», skriver selskapet.

BW Offshore samarbeider med lokale myndigheter, som er representert på stedet med den nigerianske marinen.

E24 har foreløpig ikke fått kommentarer på hendelsen fra BW Offshore, men selskapet skriver at det vil gi ytterligere oppdateringer etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig.

Til Dagens Næringsliv sier finansdirektør Ståle Andreassen:

– Det var både mannskap og noen som jobbet for et eksternt serviceselskap som var ombord da angrepet skjedde og er blant dem som ble bortført under angrepet. Vi jobber fortsatt med å få klarhet i situasjonen. Vi ønsker ikke å gå nærmere inn i detaljer akkurat nå.

Sendje Berge ligger på Okwori-feltet i Nigeria på kontrakt med Addax Petroleum.

Nigeria er blant verdens mest utsatte land når det gjelder pirater. Flere norskeiode skip har vært utsatt for lignende det siste tiåret, skrev NRK i 2019