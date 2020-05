Danske Bank-sjef friskmelder norsk økonomi neste år

Landssjef Trond Mellingsæter i Danske Bank mener vi vil ha det litt dårligere økonomisk neste år enn i 2020, men at Norge er «relativt friskmeldt» neste år.

Norgessjef i Danske Bank Trond Mellingsæter mener vi vil ha det marginalt dårligere ved utgangen av neste år enn ved inngangen til 2020. Vis mer Den Danske Bank / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 23. mai 2020 10:55

De økonomiske effektene av coronapandemien har vært inngripende i Norge. Blant annet er det innen reiseliv og transport en femdel av arbeidsstyrken som er helt ledige. Ifølge foreløpige tall fra Nav tirsdag denne uken er 13,3 prosent av arbeidsstyrken i Norge registrert som arbeidssøkere. 8,2 prosent av de helt eller delvis ledige er permittert.

Mellingsæter i Danske Bank er likevel optimistisk og vil ikke sammenligne dagens situasjon med 1930-tallet og depresjonen.

– Situasjonene kan ikke sammenlignes. Norsk næringsliv ligger bare i dvale, ikke i grøften, som var situasjonen i 1930. Det er riktig at arbeidsledigheten i dag er ekstremt høy, men den vil falle raskt når hverdagslivet normaliseres, skriver Mellingsæter i en e-postutveksling med NTB om norsk økonomis fremtid på kort og lang sikt.

– På rett kjøl

– Vi vil ha det marginalt dårligere ved utgangen av neste år enn ved inngangen til 2020. Med blikket mot 2025 tror vi verdensøkonomien og norsk økonomi er på rett kjøl og vokser som før, spår Mellingsæter.

– Riktignok vil enkelte bransjer som reiseliv og transport, ha utfordringer, men som helhet vil norsk økonomi være relativt friskmeldt neste år, hevder han.

Synet til Danske Bank støttes av SSB, Norges Bank og Finansdepartementet: Norge vil ved starten av neste år ha et aktivitetsnivå som er like under der det var før coronakrisen.

Forbruket skal opp

Nordmenn vil trolig spare mer av inntekten fremover som følge av coronakrisen, men Mellingsæter tror ikke vi kommer til å spare oss til fant.

– En av «katastrofespådommene» til flere økonomer har vært at spareraten skal forbli høy med påfølgende lavere forbruk, men det tror vi ikke på. De første tallene tyder på at forbrukere relativt raskt finner tilbake til sitt gamle forbruksmønster, forklarer han.

Spareraten har vært unaturlig høy på grunn av den siste periodes tid med strenge regler fra myndighetene.

Norge godt rustet

Mellingsæter er imponert over regjeringens handlekraft og respons gjennom konsekvensene av pandemien. 29. mai er det ventet at regjeringen kommer med en pakke som skal få hjulene i gang igjen.

– Rentene er allerede på null. Er krigskassen tom, eller har sentralbanker og myndigheter mer igjen å stimulere med om friskmeldingen ikke kommer?

– Verktøykassen er langt fra tom. Norge har en selvstendig sentralbank, egen valuta og et oljefond. Norges verktøykasse får Clas Ohlson til å se ut som isenkramboden på hjørnet, forklarer Mellingsæter.