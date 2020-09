Omfattende IT-angrep mot Stortinget

Flere stortingsrepresentanter og ansatte har fått innbrudd på e-postkontoene sine. – Vi ser svært alvorlig på saken, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen.

IT-ANGREP: Analyser viser at det er lastet ned ulike mengder data, og Stortinget har tirsdag besluttet å anmelde angrepet. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 1. september 2020 15:33 , Publisert: 1. september 2020 15:03

Det er registrert innbrudd på e-post-kontoene hos et mindre antall stortingsrepresentanter og ansatte.

I en e-post som har gått ut til Stortingsrepresentantene som VG har sett, skriver administrasjonen: «Dessverre er det registrert innbrudd (uautorisert pålogging) på epostkontoene hos et mindre antall stortingsrepresentanter og ansatte. Våre analyser viser at det er lastet ned ulike mengder data.»

Stortinget iverksatte umiddelbart en rekke risikoreduserende strakstiltak for å stanse angrepet som har hatt umiddelbar effekt. Tirsdag har Stortinget besluttet å anmelde angrepet, skriver de i en pressemelding.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og vi har full oppmerksomhet på å analysere situasjonen for å få et totalbilde av hendelsen og potensielt skadeomfang, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen i pressemeldingen som nå er sendt ut.

ALVORLIG: Stortingets direktør Marianne Andreassen sier at de ser svært alvorlig på saken. Vis mer Mattis Sandblad

Flere sikkerhetsmyndigheter involvert

Det fremkommer ikke av pressemeldingen hva slags data som er lastet ned, men Stortinget skriver at de har tett kontakt med relevante sikkerhetsmyndigheter i saken.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet forteller til VG at de bistår etter anmodning fra Stortinget.

– Vi bistår på analysesiden, på oppfølging og på tiltak som bør gjøres. Vi har delt av vår erfaring og de tiltakene vi mener har effekt, sier Mona Strøm Arnøy i Nasjonal sikkerhetsmyndighet til VG.

Det kan være råd om å ikke trykke på lenker eller etablere gode passordrutiner. Hun sier det er for tidlig å si hva slags angrep det var og hvem som står bak.

– Det er også for tidlig å si om det er spesielt rettet mot Stortinget eller om det er et tilfeldig angrep.

– Når ble dere varslet om angrepet?

– Vi ble varslet for noe tid siden, men nøyaktig når ønsker vi ikke å si noe om. Vi bistår så lenge det er behov for det, også for å understøtte etterforskningen, sier avdelingsdirektør for kommunikasjon og administrasjon Mona Strøm Arnøy i Nasjonal sikkerhetsmyndighet til VG.

PST sier til VG at de er kjent med saken:

– PST er kjent med saken. Foreløpig har vi ikke mottatt anmeldelse. Når vi gjør det, vil vi naturligvis vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning, opplyser kommunikasjonssjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Trond Hugubakken til VG.

Representanter og ansatte følges opp

Andreassen vil besvare ytterligere spørsmål om situasjonen klokken 16.

Stortingsrepresentanter og ansatte som er direkte berørt av IT-angrepet er blitt kontaktet, og vil bli fulgt opp av Stortingets administrasjon, skriver Stortinget i pressemeldingen.

– Det ble iverksatt en rekke risikoreduserende strakstiltak for å stanse angrepet. Disse tiltakene hadde umiddelbar effekt. Hendelseshåndteringen har høyeste prioritet, sier Andreassen.

– Det må hele tiden arbeides med IT-sikkerhet opp mot et krevende trusselbilde. Nye tiltak vurderes fortløpende for styrke sikkerheten på Stortinget, legger hun til.

VG oppdaterer saken.

Her kan du lese mer om Stortinget