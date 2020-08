Stavanger-selskapet Roxel Energy er konkurs

Selskapet har rundt 60 ansatte. De er nå i en «usikker og uheldig situasjon», sier styreleder.

25. august 2020

Roxel Energy er et av to gjenværende datterselskaper i Stavanger-baserte Roxel Group, ifølge bostyrer Leif Inge Håland.

Selskapet leverer «kompetanse til utvikling og bygging av utstyr og systemer» til blant annet flyplasser, transport, infrastruktur.

Tidligere hadde selskapet kontrakter i oljenæringen, men det er det lite igjen av. Selskapet har forsøkt å omstille seg etter oljeprisfallet fra 2014.

Styreleder Per-Allan Røsand i Roxel Group sier de rundt 60 ansatte er i en usikker og uheldig situasjon. Rundt halvparten har fra før blitt permittert.

– Vi har prøvd å få på plass en løsning, men har ikke lykkes og må melde oppbud, sier Røsand til E24.

Tap på storkunde

Håland sier en medvirkende årsak til konkursen er et tap på rundt 18–19 millioner kroner i et prosjekt, som skal ha vært med «en stor kunde».

Røsand forteller at konkursen også er et resultat av uteblivende ordre etter coronakrisen, noe som har ført til at det har blitt anstrengt likviditet i selskapet.

– Det har nesten vært totalt bortfall av nye ordre på grunn av covid-19, sier Røsand.

I 2018 omsatte selskapet for 90,2 millioner kroner, ifølge siste tilgjengelige regnskapstall. Da var resultatet etter skatt på 1,1 millioner kroner.

Roxel Group ble etablert av Trond Ferkingstad og Dag Øyvind Meling. Konsernet omsatte for 594 millioner kroner i 2018. Årsresultatet var på minus 17 millioner kroner.

Konkursen gjelder datterselskapet, og ikke konsernet i sin helhet.

11 mill. i gjeld

Det ble gjort en emisjon tidligere i år som skulle redde selskapet, ifølge Håland.

«Den nye aksjonærgruppen, etter alle kapitalutvidelser, vil bestå av 82 ulike aksjonærer, hvor Fredrik Syberg og daglig leder Sigve Sandvik blir selskapets største aksjonærer gjennom sine investeringsselskaper», skrev selskapet den gang.

Bostyrer sier at det nå handler om å redde mest mulig av selskapet.

– Vi skal prøve å bevare mest mulig arbeidsplasser, men det kommer an på om noen vil overta selskapet, sier Håland.

Gjelden er oppgitt til 11 millioner kroner, ifølge bostyrer.

Roxel Tekniske, et annet datterselskap, gikk konkurs i september i fjor.

