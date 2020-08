Statens prestisjefond hemmeligholder forlikssum etter navnestrid

Investeringsfondet Snö kom Nysnø i forkjøpet. Nå er saken «ute av verden», ifølge de involverte.

Statseide Nysnø investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimautslipp. Her ved administrerende direktør Siri Kalvig i januar i år. Vis mer Carina Johansen, VG

Publisert: Publisert: 28. august 2020 20:11

Partene inngikk et forlik om den videre bruken av navnet før saken havnet i retten, bekrefter juridisk og compliance-direktør Frances Eaton i Nysnø.

– Det stemmer at saken er hevet som forlikt, men vi har ikke anledning til å uttale oss noe utover det, sier Eaton til E24.

Detaljene i forliket er unntatt offentlighet, og ingen av partene ønsker å opplyse hva det statseide fondet eventuelt har betalt for fortsatt å få hete Nysnø.

Nysnø er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet, og har som formål å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer. Staten har tilført mer enn 1,4 milliarder kroner til fondet, som ledes av Siri Kalvig.

Administrerende direktør Magne Uppman i investeringsfondet Snö ønsker ikke å kommentere saken overfor E24, annet enn at den er «ute av verden» for deres del.

Han vil hverken bekrefte eller avkrefte at partene har inngått forlik om navnebruken.

Klaget inn i 2019

Tvisten fant sin vei til rettssystemet i april 2019, da Snö leverte inn en såkalt administrativ overprøving til Patentstyret og krevde at registreringen av Nysnø ble satt til side.

Snö mente, og fikk medhold i, at registreringen av Nysnø var egnet til å forveksles med deres allerede registrerte varemerke SNÖ.

– Ettersom vi siden 2016 har hatt varemerkebeskyttelse på Snö i den relevante sektoren, tok vi tidligere i år kontakt med Nysnø for å løse saken. Det førte ikke frem, og vi gikk da administrative veier for å få det løst, sa Uppman til E24 i september i fjor.

Da hadde Patentstyret fattet sitt vedtak om at registreringen av Nysnø måtte kjennes ugyldig.

Tok ut søksmål

Men for Nysnø var ikke saken over, og de klaget vedtaket inn til Klagenemnda for industrirettigheter (Kfir). Der ble klagen forkastet i desember 2019, og Nysnø tok ut søksmål.

Før saken rakk å ende i rettssalen, kom imidlertid partene til en minnelig løsning, og den 8. mai i år varslet Nysnø inn til Oslo tingrett at de frafalt søksmålet. Saken ble hevet.

Fondet er heleid av staten og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Departementet har imidlertid ikke detaljene om forliket i sine arkiver, og viser tilbake til Nysnø.

Der forklarer juridisk og compliance-direktør Frances Eaton at selskapet er unntatt offentlighetsloven, til tross for at de er statseid. Begrunnelsen er at selskapet driver næring i konkurranse med private.

Dermed forblir forliksdetaljene hemmelige for offentligheten.

Nysnø fikk i statsbudsjettet for 2020 en bevilgning på 700 millioner kroner, og hadde på tidspunktet, ifølge NTB, blitt tilført totalt 1,425 milliarder kroner siden oppstarten.