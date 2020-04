Coronakrisen gir salgssvikt for bryggerier: – Gjelder å ri av stormen

Bunnen falt ut av ølsalget til utelivsbransjen i mars, men butikksalg redder omsetningen til flere bryggerier. Nøgne Ø-sjefen frykter konkursbølge.

HAR SETT SALGET FALLE KRAFTIG: Nøgne Ø-sjef Sverre Orm Øverland Vis mer Nøgne Ø

Publisert: Publisert: 16. april 2020 20:38

Daglig leder i Haandbryggeriet Egil Hilde forteller at de har mistet rundt en tredjedel av omsetningen, på grunn av bortfall fra uteliv, eksport og taxfree.

– Over tid hadde ikke det gått, sier han til E24.

– Det er klart at dette er knallhardt. Vi er heldige fordi vi har ganske stort salg til butikk. De som har 80 prosent til uteliv sliter mer, sier Hilde.

Ferske tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser salgssvikten til utelivsbransjen mange norske bryggerier opplever.

Småskalabryggerier hadde i gjennomsnitt et fall i salget til utelivssektoren på 66 prosent i mars sammenlignet med mars i fjor, mens nedgangen var på 44 prosent for de mellomstore bryggeriene.

Samtidig økte salget i butikk med fem prosent for de mellomstore, men sto stille for småskalabryggeriene.

Det samlede salget var i snitt ned 38 prosent for de små bryggeriene, og ned 20 prosent for de mellomstore.

– Gjelder å ri av stormen

– Nå gjelder det å ri av stormen og sørge for at vi har likviditet til å betale leverandører og andre forpliktelser, sier Nøgne Ø-sjef Sverre Orm Øverland.

Han frykter mange konkurser blant både produsenter og utelivsaktører i kjølvannet av viruskrisen.

– Vi tilhører de heldige som har flere ben å stå på. Jeg er mer bekymret for kunder i uteliv i inn- og utland.

Bryggeriet fra Grimstad regner seg blant de heldige, tross en stor nedgang i volumet.

– For vår del er vi blant de heldige blant de mellomstore, i den forstand at vi har to store solide ben å stå på, i dagligvare og Vinmonopolet. Vi har hatt fin vekst i begge de kanalene de siste tolv månedene og har sett veksten tilta etter tiltakene 12. mars.

– Folk fortsetter å nyte god drikke, men det kompenserer ikke for bortfallet fra uteliv, sier Øverland.

Bryggeriet har mistet 40 prosent av den løpende omsetningen, på grunn av bortfall fra uteliv, eksport og taxfree.

Nøgne Ø har også et velkjent merkenavn i utlandet, og der er situasjonen den samme som her hjemme, forteller Øverland

– Det er veldig dramatisk. For vår del har vi mange årsverk knyttet til salg til uteliv. Salg til Vinmonopolet og dagligvare er avtalebasert. Det har konsekvenser også for dem som har blitt midlertidig permittert.

Kommunikasjonssjef Hege Ramseng i Bryggeri- og drikkevareforeningen. Vis mer Frode Hansen

– Katastrofe at utelivet faller bort

Mars-tallene viser at det samlede ølsalget i Norge ikke falt med mer enn to prosent fra året før, hjulpet av en økning i butikk og egne ølutsalg på 13 prosent.

Men det samlede salget til utelivsbransjen var ned 58 prosent.

– For forskjellige småskalabryggerier er det en katastrofe at utelivet faller bort. Mange bryggerier har kanskje 70–75 prosent av omsetningen sin til uteliv, sier kommunikasjonssjef Hege Ramseng i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

– Man har snudd seg rundt og fått et godt salg på blant annet hjemkjøring. Kommunene har vært fleksible og hjelpsomme over hele landet. Men det oppveier stort sett ikke tapet på uteliv, sier hun.

Ramseng sier at det først og fremst er de små- og mellomstore bryggeriene som merker nedgang i ølvolumet.

– De som rammes hardest er de som har størst andel av volumet til uteliv og de som merker minst effekt av at grensehandelen har stoppet opp.

– Vi håper at utelivet starter opp igjen om ikke altfor lenge, sier daglig leder i Haandbryggeriet Egil Hilde. Vis mer Haandbryggeriet

– Skal komme oss gjennom krisen

Haandbryggeriet fra Drammen har fått utsettelser på leasingbetalinger og redusert husleie. I tillegg hjelper den såkalte kontantstøtten, hvor bedrifter kan få dekket deler av de faste kostnadene, forteller Hilde.

Haandbryggeriet har permittert rundt halvparten av de ansatte, men et ventet tilskudd fra Innovasjon Norge bidrar til at bedriften vil ta alle de permitterte tilbake på jobb neste uke.

– Vi har stor tro på at vi skal komme oss gjennom krisen. Vi vil benytte tiden til å jobbe med innovasjonsprosjekter og bruke tiden faglig, sier Hilde.

– Markedet endret seg over natten

Tallene viser at de store bryggeriene har hatt en nedgang på kun en prosent i det samlede ølsalget. Men også merker svikten i salg til utelivet, med en nedgang på 59 prosent i snitt.

– Det har vært en veldig spesiell måned. Markedet endret seg over natten etter statsministerens tale 12. mars. Blant annet ble det meste av utelivsmarkedet stengt, noe som rammer oss fordi vi er en stor aktør i dette markedet, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes.

12. mars var datoen regjeringen innførte de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid for å bremse virusutbruddet.

Brusgaard peker på at restriksjoner og hjemmekontor fra siste halvdel av mars har gjort at nordmenn er mer hjemme enn det som har vært normalt. Det påvirker salgsmønsteret. Forbruket er nå flyttet innenfor husets fire vegger fra kafeer og puber.

– Det er ganske store endringer i hvor det konsumeres. Det er naturlig at man nå koser seg med en brus eller øl på terrassen eller foran TV-en, sier Brusgaard.

Stengte grenser har i tillegg flyttet grensehandelen tilbake til norske butikker, påpeker Brusgaard. Han sier at Ringnes har sett «relativt stabile» totalvolumer, men understreker at tilfeldigheter kan spille inn i tall på en enkelt måned.

Ringnes kan likevel melde om en oppgang på syv-åtte prosent i mars.

– Det blir spennende å se hvor mye av det som er direkte knyttet til grensehandel, og hvor mye som kan forsvinne igjen, sier Brusgaard.