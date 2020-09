Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn i Schibsted-oppkjøp

Tilsynet mener oppkjøpet av nettbiltjenesten Nettbil reduserer konkurransen i markedet.

Konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten

Publisert: Oppdatert: 30. september 2020 11:19 , Publisert: 30. september 2020 10:56

Konkurransetilsynet påpeker i en melding at både Schibsted og Nettbil tilbyr tjenester innen formidling av kjøp og salg av bruktbiler gjennom nettbaserte plattformer.

Schibsted-eide Finn tilbyr annonsetjenester til blant annet privatpersoner som ønsker å selge bruktbil.

Nettbil tilbyr en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere.

«Tilsynet mener at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gi forbrukerne et dårligere tilbud».

– Det norske markedet for nettbasert formidling av bruktbiler har få aktører med Finn som den klart største aktøren i Norge. Nettbil er en nyere aktør i markedet som har hatt en sterk vekst de siste årene. Det er Konkurransetilsynets oppfatning at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Schibsted eide 67,4 prosent av Nettbil ved utgangen av fjoråret.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet. Vis mer byoutline Konkurransetilsynet.

Frykter færre konkurrenter

Tilsynet mener at markedet for nettbasert formidling av bruktbil blir ytterligere konsentrert med dette oppkjøpet.

– Vi frykter at privatpersoner som ønsker å selge bilen sin på en nettbasert markedsplass får færre konkurrerende aktører å velge mellom. Redusert konkurranse i markedet vil kunne føre til et dårligere tilbud til forbrukerne, for eksempel gjennom høyere priser, redusert kvalitet eller svekket innovasjon, sier prosjektleder Therese Halvorsen.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Selskapene skal nå kommentere tilsynets vurderinger, før tilsynet skal treffe et endelig vedtak i saken. Dette vil skje om rundt en måneds tid.

E24 er eid av VG, som eies av Schibsted. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.