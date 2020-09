Fjord Line varsler opp mot 200 permitteringer og oppsigelser

Rederiet forbereder seg på langvarige corona-konsekvenser. Det vil ramme rundt 200 av selskapets 700 ansatte.

15. september 2020

E24 skrev mandag at ledelsen i rederiet satt i møter for å diskutere kostnadskutt. Kommunikasjonsjef Flemming Hofmann Tveitan opplyste da at det ville bli permitteringer i løpet av de neste dagene.

Samtidig sa han at han ikke var kjent med at det ville bli oppsigelser. Tirsdag formiddag opplyser selskapet imidlertid at dette vil skje.

– Selv med myndighetenes utvidede permitteringsregler, kompensasjonsordning og lånegarantiordning, kommer vi ikke kommer utenom at de ansatte blir berørte. Opp mot 200 personer vil bli permittert eller oppsagt, sier Fjord Line-sjef Rickard Ternblom.

Fjord Line er blant de største fergerederiene i Norge, og seiler til Danmark og Sverige fra Bergen, Stavanger og Langesund. Ifølge selskapet har de rundt 1,5 millioner reisende i året.

100 millioner i kontantstøtte

Siden mars har Fjord Line fått 100 millioner kroner i kontantstøtte, viser E24s oversikt.

Fergerederiet har fått innvilget støtte for mars, april og mai. Ifølge selskapet selv hadde det i løpet av disse månedene såkalte uunngåelige faste kostnader på 198 millioner kroner.

Ternblom sier at selskapet de siste årene har brukt store ressurser på effektivisering av virksomheten.

Rederiet understreker at det er «svært vanskelig å forutse lengden på krisen», og at de dermed er nødt til å sette i gang ytterligere tiltak.

– Kostnadsreduksjoner er det eneste som hjelper når inntektene faller så dramatisk som det vi har opplevd de siste månedene, sier Ternblom.

Ifølge pressemeldingen hadde rederiet en nedgang i lønnsomheten på 80 prosent fra mars til august, sammenlignet med 2019. På dette tidspunktet har Fjord Line bookinger som tilsvarer en brøkdel av det de vanligvis har på denne tiden av året.

Forbereder seg på langvarig krise

Reiselivsbransjen er blant de hardest rammede av coronakrisen.

– Nå forbereder vi oss på at det kan ta lang tid før vi er tilbake i normal drift, sier Ternblom.

Samtidig understreker rederiet at likviditeten er sikret. Ifølge Fjord Line står kontantstøtte, refinansiering, intern omstilling og eierkapital for en positiv kontantstrøm på 700 millioner kroner for 2020.

Tidligere i september ble det kjent at Color Line kutter rundt 300 årsverk.

Samtidig opplyste selskapet at de må redusere kostnadene med 250 millioner fra og med neste år.

