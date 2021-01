Telenor kjemper mot gigantgebyr i rettssystemet

I 2018 ble Telenor ilagt et gebyr på 788 millioner kroner for misbruk av sin dominerende stilling i mobilmarkedet i Norge. Saken kommer opp for retten mandag.

Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret Konkurransetilsynet har gitt noensinne. Telenor har hele veien vært uenig i vedtaket, som ble fattet i juni 2018.

Sommeren 2019 avslo Konkurranseklagenemnda klagen fra Telenor under dissens 2–1. Selskapet godtok ikke gebyret, og dermed har saken endt i rettssystemet.

Konkurransetilsynets sak mot Telenor Konkurransetilsynet gjennomførte 4.–13. desember 2012 bevissikring hos Telenor Norge og Telenor ASA.

Mistanken knyttet seg til mulig misbruk av dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.

Konkurransetilsynet har gjennomgått og analysert et omfattende papir- og datamateriale som ble beslaglagt under bevissikringen, innhentet informasjon fra andre aktører og har gjennomført en rekke forklaringsopptak i saken.

Konkurransetilsynet sendte 23. november 2016 varsel om mulig brudd på konkurranseloven paragraf 11 for to forhold.

Etter tilsvar fra Telenor har Konkurransetilsynet frafalt sin mistanke om brudd på konkurranseloven for ett av forholdene, som gjaldt Telenors eksklusivavtaler.

Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret som noensinne er gitt av Konkurransetilsynet. Det ble ilagt i juni 2018.

Konkurranseklagenemnda avslo Telenors klage under dissens 2–1 i juni 2019.

Telenor tok deretter ut stevning for Gulating lagmannsrett. Saken behandles 11. januar til 19. februar 2021. (Kilde: Konkurransetilsynet, NTB) Vis mer vg-expand-down

Rettssaken mellom selskapet og Konkurransetilsynet begynner i Gulating lagmannsrett mandag og avsluttes 19. februar. Lagmannsretten blir den først rettsinstansen som behandler saken.

Dette er saken

Fra 2007 bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett.

I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie, noe som var en overtredelse av loven.

Konkurransetilsynet konkluderte i juni 2018 med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge og ila selskapet et gebyr på 788 millioner kroner.

Gulating lagmannsrett behandler saken fra 11. januar til 19. februar. Vis mer byoutline Marit Hommedal / NTB

Milliardgebyr fra Esa

Administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge var skuffet da Konkurranseklagenemnda avslo klagen for halvannet år siden.

– Telenor har ikke gjort noe for å begrense konkurransen i det norske mobilmarkedet. Saken gjelder en avtale fra 2010 til 2014 mellom Telenor som nettleverandør og Network Norway. Avtalen hadde en prismodell som er vanlig og etterspurt i markedet, og som vi mener er lovlig, sa han.

I sommer ble Telenor ilagt nok et stort gebyr for misbruk av sin markedsmakt, denne gangen av Efta-tilsynet Esa. Gebyret lød på 1,2 milliarder kroner for brudd på EØS-avtalens artikkel 54. Selskapet har anket vedtaket.

Publisert: Publisert: 10. januar 2021 10:56 Oppdatert: 11. januar 2021 11:46