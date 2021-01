byoutline Jon Ingemundsen

Han lever av at andre går konkurs

For to år siden gikk han konkurs med Konkursbutikken AS. Nå lever Tor Magne Raugstad av at andre går konkurs. «Så enkelt, så brutalt»

Han kjøper opp konkursbo: – Jeg har alt mellom himmel og jord her. Ja, alt slags rask.