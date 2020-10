Apotekkjempe truer leverandører om butikksalg: – Vil få konsekvenser

I et lukket videomøte varsler Vitus-eier Norsk Medisinaldepot om konsekvenser for leverandører som selger legemidler gjennom dagligvarebutikker. Legemiddelbransjen reagerer på uttalelsene.

Apotekkjempen bak Vitusapotek, Norsk Medisinaldepot, var i et møte ikke nådig med levarandører som selger til konkurrentene i dagligvaren, kiosker og bensinstasjoner. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Publisert: 25. oktober 2020 12:56

I et videomøte i forkant av forhandlingene mellom Norsk Medisinaldepot og leverandører i høst, ble det gitt klar beskjed om hva man mener om at det selges reseptfrie legemidler utenfor apotekene.

– Så dere som leverandører har to valg: Enten velger dere å være apotekvennlig og satser fullt og helt på oss, eller så velger dere å være LUA-vennlig med de konsekvensene det har, sier en leder i Norsk Medisinaldepot.

Det er landets nest største grossist av legemidler, og står bak kjedene Vitusapotek og Ditt Apotek.

– Det å ri disse to hestene samtidig er i vårt hode helt umulig, sier lederen i videoen E24 har fått tilgang til.

«LUA» er en forkortelse for legemidler utenfor apotek.

I 2003 ble det gjort endringer i loven slik at dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner skal kunne selge paracet, ibux og andre reseptfrie legemidler over disk, noe som har ført til at dagligvarebransjen har tatt over majoriteten av omsetningen av slike typer produkter.

Droppet produkter fra butikkvennlige leverandører

Lederen i Vitus-eieren er i videoen tydelig på at budskapet hans også vil føre til reaksjoner.

– For dere som følger med på detaljene i hva vi gjør sortimentsmessig, så vil dere kanskje se at det vi snakker om ikke bare er tomme ord. Vi har handling bak det, sier han og fortsetter:

– De par siste årene har vi fjernet en del ting fra vårt sortiment som vi mener er LUA-vennlig, og i tillegg har vi valgt å takke nei til en av de siste store OTC-lanseringene (reseptfrie legemidler journ.anm.) det siste året, nettopp av samme grunn.

Lederen sier videre at «dere som velger å være LUA-vennlige vil få konsekvenser».

– Det vil bli vanskeligere kår for dere hos oss, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt, sier han.

Dette reagerer leder i bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem, meget sterkt på.

– Det er sjokkerende at seriøse aktører benytter seg av slike metoder. Det er helt uakseptabelt, sier Bekkemellem til E24, som representerer over 60 selskaper i bransjen.

Hun sier Norsk Medisinaldepot undergraver ordningen som sørger for at reseptfrie legemidler i butikker, og dermed begrenser utvalget til forbrukerne.

– Man har et nakkegrep på leverandørene.

Leder i Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem, reagerer sterkt på det hun mener er sabotasje av konkurransen fra Vitus-eierens side. Vis mer byoutline Anne Elisabeth Næss

Norsk Medisinaldepot Norges nest største apotekaktør med både grossistledd og butikkjedene Vitusapotek og Ditt Apotek.

Har til sammen over 270 apotek spredt omkring hele landet.

Omsatte i fjor for 11 milliarder kroner, og kontrollerer en tredjedel av apotekmarkedet.

Er eid av det amerikanske helsekonsernet McKesson Corporation.

Har til sammen 2.300 ansatte i Norge. Vis mer vg-expand-down

Konkurransetilsynet kontaktet

Uttalelsene fra Vitus-eier Norsk Medisinaldepot er så alvorlige at Legemiddelindustrien har tatt dette videre til Konkurransetilsynet, og vist dem videoen som også E24 har fått tilgang til.

– Man saboterer konkurransen i markedet, og vi har derfor valgt å ta dette til Konkurransetilsynet for å få en juridisk vurdering, sier Bekkemellem.

Hun legger til at saken blir ekstra alvorlig når man vet at Norsk Medisinaldepot har en tredjedel av apotekmarkedet.

Legemiddel-toppen sier videre at medlemmene hennes føler seg satt i en veldig ubehagelig posisjon når man går inn i forhandlingene i høst.

Konkurransetilsynet følger med på bransjen

Beate Berrefjord er Konkurransetilsynets nestleder i avdelingen for mat, handel og helse, og vil kunne uttale seg på generelt grunnlag.

– Vi har ikke tatt noen konkret vurdering av dette tilfellet, men generelt synes vi det er bekymringsverdig når aktører går aktivt og åpent ut om at de ønsker å begrense konkurransen i et stort marked, sier hun til E24.

Berrefjord understreker at hun uttaler seg generelt, men påpeker at hvis en stor aktør prøver å presse noen til å være med på et samarbeid som er konkurransevridende så kan det være brudd på paragraf 10 i konkurranseloven.

– Med andre ord, hvis aktører går sammen for å hindre legemidler å bli solgt gjennom lua-ordningen kan det være et brudd på loven.

Berrefjord påpeker videre at ordningen som gjør at smertestillende og nesespray kan selges utenfor apotek, er til for å sikre utsalg i flere typer salgskanaler og vil kunne skjerpe konkurransen både på pris og tilgjengelighet, til gode for forbruker.

Hun sier at «alle typer forsøk på å hindre den typen konkurranse vil være veldig uheldig, og noe man vil være oppmerksomme på».

– Det er også viktig å si til leverandørene, og dette har vi også sagt til Legemiddelindustrien, at begge parter i en avtale har et ansvar for å ikke begrense konkurransen, sier Berrefjord.

Beate Berrefjord er Konkurransetilsynets nestleder i avdelingen for mat, handel og helse. Vis mer byoutline Konkurransetilsynet

Vitus-eier: Tas ut av kontekst

Kommunikasjonsdirektør i Norsk Medisinaldepot, Miriam Thistel, mener uttalelsene lederen kommer med i videoen tas ut av kontekst.

Hun skjønner at det kan oppfattes som negativt, men mener at det ikke handler om å begrense konkurranse, snarere om at man er kritisk til at folk kjøper legemidler som paracet og nesespray i butikk uten farmasøytisk veiledning.

– Hvilke konsekvenser vil det få for leverandører som selger til både apotek og i butikker?

– Ingen. Alle produkter som omfattes av LUA-ordningen er tilgjengelig i våre apotek og i vårt nettapotek, sier Thistel, som mener at apoteket alltid setter kundene først.

E24 har spurt hva lederen mener med «konsekvenser» i videoen, men har ikke fått svar på dette.

– Kan ikke slike uttalelser sørge for at den norske befolkningen får dårligere utvalg i både apoteker og butikker?

– Nei, mener vi. Vitusapotek har alle LUA-produkter (reseptfrie legemidler, journ.anm) i sitt sortiment. Vi er sterkt uenig i uttalelser som indikerer at vi boikotter eller saboterer LUA-produkter, sier hun med henvisning til Bekkemellems uttalelser.

Hun mener det er feil at dette undergraver ordningen som gjør at folk kan kjøpe paracet og ibux i butikk, slik Bekkemellem hevder, og bemerker at selskapet står fritt til å velge sitt sortiment, og leverandørene fritt til å selge der man ønsker.

E24 har også spurt om hvilke produkter man har droppet som følge av at leverandører ikke er apotek-vennlige, men har ikke fått noen oversikt over dette.

Vitusapotek på Grønlandsleiret i Oslo Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Ønsker eksklusivitetsavtaler

Det kommer også frem i videoen at Vitus-eieren ønsker seg eksklusive avtaler med leverandørene.

– Eksklusivitetsavtaler, det digger vi. Kom gjerne til oss med forslag om det, sier lederen.

Legemiddeltopp Bekkemellem sier konflikten rundt salg i butikk og apotek er noe som strekker seg mange år tilbake i tid, men at hun trodde dette var et tilbakelagt kapittel.

– Jeg mener at apotekmarkedet og salg i butikk må kunne leve side om side. Dette finner vi oss ikke i, sier hun.

