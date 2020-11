Frykter konkursbølge i 2021: – Det har aldri sett mørkere ut

Virke frykter vondt blir verre for reiselivsbedriftene neste år nå som egenkapitalen er spist opp. - Behovet for økonomisk hjelp er større enn i mars.

TROMSØ: Våren 2020 var tøff for turistnæringen i Norge, men 2021 kan bli enda verre ifølge Virke. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Publisert: 8. november 2020 12:53

20. oktober ble det lagt frem en ny krisepakke på 1,4 milliarder kroner til norsk reiseliv, men det er fortsatt store bekymringer for hvordan det vil gå med næringen i 2021.

Spesielt regjeringens nye coronatiltak, som anbefaler alle å unngå unødvendig reiser innenlands og å holde seg mest mulig hjemme, gjør ting verre for reiselivet.

Astrid Bergmål i Virke Reiseliv er bekymret for at flere virksomheter ikke vil sitte igjen med nok midler til å betale regningene som kommer i januar.

– Det har aldri sett mørkere ut. Vi er ekstremt bekymret for at mange kommer til å ryke når vi kommer til januar, og det er fare for at flere kan gå konkurs utover mot våren neste år, sier hun til E24.

– Når vi får ytterligere restriksjoner, så ligner det veldig på mars og april, men den store forskjellen er at i mars så hadde reiselivet egenkapital de kunne tære på.

Les på E24+ I Stavanger har Petter Stordalen tapt over 400 millioner

Nå er situasjonen helt motsatt, ifølge Bergmål.

– Alle står allerede på randen, alle slåss mot konkurs, mange er permittert og i gang med oppsigelser, og så får man dette i tillegg?

– Det gjør behovet for økonomisk hjelp enda større nå enn i mars, sier Bergmål.

Bergmål mener mangelen på forutsigbarhet gjør det vanskelig for selv de «sunne» virksomhetene å hente inn penger.

– Vår vurdering er at reiselivet står overfor det tøffeste året noensinne i historien, på grunn av bakteppet de drar med seg fra i år, forteller Astrid Bergmål i organisasjonen.

Les også Regjeringens nye coronatiltak

Stephen Meinich Bache kan melde om at sommeren har gått fint for hotellkjeden – men at høsten har vært noe tyngre Vis mer byoutline Classic Norway Hotels

Trenger tydeligere tilbakemeldinger

Stephen Meinich-Bache er administrerende direktør i Classic Norway Hotels, en hotellkjede som drifter 18 små og store hoteller fra Grimstad i sør, til Lofoten i nord.

– Verden endret seg litt på torsdag. Når Erna oppfordrer folk til å holde seg hjemme påvirker det oss og alle i reiselivet, sier Meinich-Bache.

Han erfarer, på lik linje med Bergmål, at en av de største utfordringene i næringen er mangelen på forutsigbarhet, som gjør det usikkert på hva de skal forvente og tro fremover.

– Jeg skulle ønske at det var noen tydeligere tilbakemeldinger om alternativer for oss i næringen, sier han til E24.

Hotellkjeden har selv mottatt kompensasjon for våren og sommeren.

– Vi ønsker først og fremst ikke å være avhengig av denne kompensasjonsordningen, men det er en del usikkerhet fra januar og utover for flere av våre hoteller, sier han.

Les også Analyseselskap: Tre av fire hotellrom står tomme hver natt

Kan gå mot oppsigelser

Når permitteringene går ut i mars mener han at de står overfor en stor risiko basert på hvordan markedet vil utvikle seg.

– Den største aktiviteten starter ikke før i midten av mai, og hvis vi ikke får fangst under den perioden må vi gå til oppsigelser, sier han.

Meinich-Bache ser de krevende beslutningene på politisk nivå, men tror kostnadene kan bli enorme hvis politikerne lar være å handle.

– Hvis vi ikke gjør de rette grepene nå, risikerer vi å ha en næring som er knestående i mange år.

– Det vil ta mange, mange år å bygge opp igjen, sier Meinich-Bache.

Høysesongen kan ryke

Oddrun Glad hos Anker brygge i Svolvær forteller til E24 at også de er spente på hvordan vinteren vil utspille seg.

– Lofotsesongen i februar og mars er normalt høysesong hos oss. Det er fare for at den nå ryker hvis vi ikke får stoppet den andre bølgen, sier hun.

Hun forteller at hele næringen sliter med etterslep av tapt omsetning under pandemien, og at selv om det lille overnattingsstedet i Lofoten har klart seg så langt, er støtteordningen for løpende faste utgifter ikke nok.

– Skal næringen være i stand til å holde åpent og overleve denne krisen må det flere midler og mer langsiktig tenkning til, sier hun.

Les også Reiselivsbedrift i Nord-Norge om statsbudsjettet: – Det er snakk om overlevelse

Avhengig av utenlandske turister

Lyngen Adventure, som tilbyr både opplevelser og overnatting på blant annet Aurora Fjord Cabins i Lyngen, er vanligvis avhengig av internasjonal turisme i vintermånedene.

Virksomheten har falt utenfor statens støtteordning, og selv om sommeren gikk over forventningene, er de bekymret for vinteren.

– Hvis det ikke åpnes opp for internasjonale reisende, som vi tviler på kommer til å skje i 2020, mister vi store deler av nordlyssesongen som er helt avhengig av internasjonale turister, sier Mads Harald i Lyngen Adventures.

Ifølge tall fra Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) falt den internasjonale turismen med 70 prosent de første 8 månedene i 2020 på grunn av viruset.

Les også 1,4 milliarder i ny krisepakke til reiselivet: – Ikke tilstrekkelig, sier LO-leder

Her kan du lese mer om Coronaviruset Reiseliv Virke Konkurs Statsbudsjettet