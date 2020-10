Kolonial.no dobler kapasiteten med nytt lager – tror de kan nå Kristiansand innen 2022

Norges største dagligvarebutikk på nett har opplevd stor pågang gjennom coronakrisen. Nå har de fremskyndet byggingen av et nytt 18.000 kvadratmeter stort lager som blant annet gjør at selskapet kan snuse på nye kunder.

Karl Munthe-Kaas inspiserte tirsdag tomten utenfor Drammen hvor selskapets nye lager skal ligge tett inntil E18. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

– Vi har fremskyndet byggingen med ni måneder. Da covid kom, skjønte vi fort at man måtte endre planene, sier Kolonial-topp Karl Munthe-Kaas til E24.

Kaas og eiendomsutviklerne i Eneo Eiendom har troppet opp på tomten på Lier utenfor Drammen. Tett inntil motorveien skal netthandelselskapet bygge et lager slik at selskapet slipper å havne i den skvisen man opplevde under krisen, da man opplevde kapasitetsutfordringer.

Kolonial.no har ingen fysiske butikker og har i dag ett hovedlager på Lørenskog øst for Oslo. Når det nye lageret står ferdig i begynnelsen av 2022, skal man kunne håndtere en omsetning på seks milliarder kroner.

Til tross for at selskapet mener etterspørselen fremdeles er mer enn stor nok på Østlandet, vil det nye lageret vest for Oslo også gi nye muligheter med tanke på geografisk dekningsområde.

Slik vil det nye lageret til Kolonial.no se ut. Vis mer byoutline Eneo Eiendom

Snuser på Sørlandet

Munthe-Kaas vil ikke lansere konkrete planer for når flere kunder vil få tilgang til tjenesten deres, men sier at det nye lageret på Lier vil gjøre at man begynner å «snuse på Sørlandet».

– Er det slik at folk så langt sør som i Kristiansand vil kunne bestille på Kolonial.no neste år eller året etter?

– Jeg vil ikke love noen datoer, men det er høyst sannsynlig at innbyggere i byer som Kristiansand kan bestille på Kolonial.no i 2022 ved hjelp av cross docking, med andre ord at vogntogene som kjører fra Lier kan laste over i mindre varebiler et sted på Sørlandet.

– Men hovedsakelig trenger vi mer kapasitet på Østlandet, sier Munthe-Kaas.

– Betyr det at man bygger et nytt lager på Østlandet at man prioriterer bort vekst på for eksempel Vestlandet?

– Det ene utelukker ikke det andre, men det er klart at dette lageret tar mye av vår kapasitet.

Kolonials hovedkonkurrent Meny.no bruker butikklokalene som lager, og er dermed til stede i store deler av Norge med netthandel.

500 millioner

Coronakrisen har gjort at mange netthandelaktører har sett vekstrater man trodde det ville ta flere år å nå. Det samme gjelder for Kolonial.no som anslår at man vil omsette for i underkant av to milliarder kroner i 2020 – en økning på 800 millioner fra året før.

Kolonial har signert en 15 års leiekontrakt på lagerbygget som vil koste utbygger rundt en halv milliard å bygge.

– Dere biter ikke over for mye når dere øker kapasiteten så mye?

– Nei, vi kommer til å nærme oss maks kapasitet på vårt eksisterende lager til neste år, så det er ingen tvil om at vi trenger dette nye lageret. Hvis vi fortsetter å vokse med over 800 millioner kroner også neste år, så når vi maks kapasitet innen 2022, sier Munthe-Kaas.

Kolonial-sjef, Karl Munthe-Kaas, mener det nye lageret muliggjør levering til store deler av Sørlandet. Vis mer byoutline Terje Pedersen

Lover stabile arbeidsplasser

Kolonial.no karakteriserer det nye lageret som «semi-automatisk».

– Betyr det at man ikke vil trenge så mange ansatte som man har på for eksempel Lørenskog?

– Det er fremdeles folk som vil putte varen i kassen på lageret vårt, men vi bruker anledningen når vi bygger nytt lager til å optimalisere systemet, sier Munthe-Kaas som ikke vil gå i detalj på selve systemet selskapet har utviklet.

I første omgang er det snakk om rundt 100 arbeidsplasser, men med full kapasitet er det snakk om 500 arbeidsplasser. Det inkluderer både plukkere og sjåfører.

Så langt har volumene innen dagligvare på nett i Norge vært for små til at selskaper tjener penger på virksomheten. Derfor er blant annet effektivisering av plukkingen av varene svært viktig.

– Dette er stabile og gode arbeidsplasser i en usikker tid, sier Munthe-Kaas.

