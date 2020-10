Red Bull-arving etterlyst av Interpol

Barnebarnet til grunnleggeren av energidrikken Red Bull, Vorayuth Yoovidhya, er etterlyst etter at han kjørte over en politimann i Thailand i 2012.

Publisert: Oppdatert: 5. oktober 2020 19:18 , Publisert: 5. oktober 2020 18:56

Yoovidhya skal ha betalt 100.000 dollar til den avdøde politimannens familie, og skal deretter ha flyktet landet i sin private jet i 2017 mens etterforskningen fortsatt pågikk, skriver The New York Times.

Saken som ble henlagt i juli i år, skal nå ha blitt gjenåpnet av politiet i Thailand, som forteller at de har funnet nytt bevismateriale tilknyttet hendelsen.

Det skal også ha vært mye kritikk rundt henleggelsen av saken, ettersom flere er kritiske til det de mener er politiets spesialbehandling av landets «elite».

Yoovidhyas far, og hans familie, er den nest rikeste familien i Thailand, og har en formue på totalt 20,2 milliarder dollar (186,37 milliarder kroner), ifølge Forbes.

Onsdag 31. september valgte politiet i Thailand å gjenåpne saken, og har spurt om internasjonal hjelp fra Interpol til å finne milliardær-arvingen Yoovidhya.

Etterlysningen har rød status, som er den høyeste etterlysningsgraden i Interpol. 193 land er medlem i den internasjonale politiorganisasjonen.

Bilde fra ulykken i 2012, som viser luksusbilen til Yoovidhya etter at han kjørte på en politimann. Vis mer byoutline STRINGER/THAILAND / NTB Scanpix

Etter hendelsen i 2012 skal Yoovidhya ha flyktet ulykkesstedet, men ble funnet da politiet fulgte oljesøl som kom fra arvingens Ferrari som var innblandet i ulykken.

Politiet skal ha kunnskap om at arvingen også var beruset da hendelsen skjedde, og at han har innrømmet at han kjørte på politimannen. Likevel ble milliardærarvingen løslatt mot kausjon.

Under etterforskningen skal politiet ha prøvd å komme i kontakt med Yoovidhya i flere tilfeller, men fikk aldri noen respons. Til slutt flyktet arvingen fra landet i 2017 selv om han fortsatt var under gransking.

Interpol skal tidligere ha etterlyst arvingen, men det førte ikke til noen arrestasjon, og saken ble henlagt i juli 2020.

Selv om foreldelsesfristen har gått ut på noen av anklagene, er milliardærarvingen fortsatt anklaget for uforsvarlig kjøring som resulterte i en annen persons dødsfall, i tillegg til flere mulige anklager.

