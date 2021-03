Bjørn Dæhlie om livet i Bø: – I første omgang er dette et prøveprosjekt

Skilegenden er på plass sitt nye hjem i Vesterålen: – Med PC-en som arbeidsplass, kan vi fint bo her, sier han til Bladet Vesterålen.

Skiproffen sparer 2 millioner kroner i året på flyttingen til Vesterålen. Bildet er tatt under VM i Seefeld i 2019. Vis mer byoutline Tore Meek / NTB

Dæhlie meldte flytting til Bø i Vesterålen etter at nordlandskommunen varslet et kraftig kutt i formuesskatten fra nyttår.

I et intervju med Bladet Vesterålen sier den tidligere langrennsstjernen og kona Vilde Falck-Ytter at de trives med sin nye tilværelse.

– Vi kombinerer det med flott natur og trivelige mennesker på et spennende sted med venner, forteller Dæhlie til lokalavisen.

– Jeg bor ikke et sted hvor jeg ikke trives. I første omgang er dette et prøveprosjekt. Vi har gledet oss.

Etter å ha leid hus siden i fjor høst, er de to på plass på hjemmekontor i nytt totalrenovert hjem. I oktober i fjor ble det kjent at Dæhlie hadde kjøpt bolig for 1,2 millioner kroner i Bø.

Dette er Dæhlies nye hjem i Bø i Vesterålen, som han kjøpte for 1,2 millioner kroner i fjor høst. Vis mer byoutline Torgeir Strandberg

Til lokalavisen sier han at han har bestemt seg for å gå sammen med et firma som ser på utbygging i regionen.

Sparer 2 millioner i året

Avgjørelsen om å senke formuesskatten, gjorde at en rekke bemidlede nordmenn har meldt flytting til Bø i Vesterålen.

For Dæhlies vil flyttingen utgjøre en besparelse på 2,07 millioner kroner i året, basert på 2019-ligningen, viser beregninger E24 har gjort.

Om formuen ligger uforandret gjennom 2021 vil han måtte betale 1,45 millioner kroner i formuesskatt i den nye bostedskommunen.

Skilegendens formue har krympet betraktelig de siste årene.

Siden 2017 har 100 millioner kroner forsvunnet fra formuen. I 2019 hadde Dæhlie en ligningsformue på 414,9 millioner kroner, viser ligningstall E24 har hentet inn. Det er en nedgang fra 514,9 millioner kroner i 2017.

Utviklingen i ligningen kommer samtidig som Dæhlies investeringsselskap Sisa Invest har hatt et stabilt overskudd på over 17 millioner kroner de siste to årene. Selskapet eier en lang rekke eiendommer.