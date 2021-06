Familiebedriften står på randen til konkurs: – Det er et mareritt

De har investert nærmere tre millioner kroner i Selfie konditori. Nå frykter den lille familiebedriften at drømmen om et eget sted i Tromsø skal gå tapt.

SOLGTE LEILIGHETEN: Ekteparet Galin Mihaylov og Dessislava Ivanova solgte leiligheten i Bulgaria for å holde familiebedriften i livet. De trenger drahjelp fra kommunen for ikke å gå konkurs. Vis mer byoutline JOHANNES YTREBERG

At kunder stikker innom konditoriet «Selfie» er et av få lyspunkt for eieren, Dessislava Ivanova. Hun og ektemannen har investert nærmere tre millioner i den lille familiebedriften. Nå står de på randen av konkurs.

– Ingen skjønte at pandemien skulle bli så brutal. Vi jobber over 72 timer i uka uten lønn, henger etter på leia, og venter på hjelpemidler fra kommunen, og har ikke fått noe fra staten. Det vi står i nå er et mareritt, sier Ivanova.

Hun får tårer i øynene.

– Det verste er at vi ikke får tid til å være en familie. Vi er fanget i en situasjon hvor vi må holde en bedrift i live. Vi er slitne. Det er vanskelig å ta imot kunder når du er overarbeidet, men du må holde smilet opp på «Selfie». Dette er ment å være et fint sted, sier Ivanova.

Forrige uke var hun og resten av Tromsøs mange bedrifter på hotellet «The Edge» for å fortelle Ap-leder Jonas Gahr Støre om hvordan de har opplevd coronapandemien.

Solgte leiligheten for å overleve

Ivanova flyttet fra Paris til Tromsø på grunn av kjærligheten. Hun manglet jobb og noe å drive med. Utdannet som designer startet hun opp sitt eget konditori og «shippet» inn interiør fra Italia og konditorier i Frankrike.

– Det handler ikke bare om penger, men om å finne sin plass. At jeg skal miste dette stedet, det smerter noe voldsomt, sier Ivanova.

«Selfie» ble opprettet i 2019. Det tok ikke lang tid før publikum fant fram til kakediskene.

– Etter to måneder kom det ekstremt mange turister. Det var trafikk hele tiden. Kakedisken ble ribbet på lørdager. Men nå får vi ikke hjelp fordi kriteriene ekskluderer nystarta bedrifter, sier konditorieieren.

Dette har ført til at ektemannen har måttet selge leiligheten sin i Bulgaria for å holde liv i familiebedriften.

– De franske konditorene våre tok første fly hjem da pandemien brøt ut. Vi velger å selge leiligheten vår i hjemlandet. Så mye ønsker vi å bli her. I utlandet blir Norge sett på som et fantastisk sted for å starte bedrift, men er det egentlig slik? Hvor mange nystarta bedrifter lider samme skjebne som oss, spør Ivanova.

Må kjenne sin besøkelsestid

Torsdag var en god dag for «Selfie». Det er makroner i kakedisken og kunder går inn dørene.

– Det ville vært et tap for byen om konditoriet gikk under. Det er jo fantastiske kvalitet og stedet skiller seg ut fra resten av Tromsøs kafeer. Tromsøs befolkning må kjenne sin besøkelsestid, sier den gamle rektoren på Kongsbakken, Ivar Odd Størkersen.

STAMKUNDER: Stamkundene Ivar Odd Størkersen og Dagfinn Granlund er veteraner i kakespising. Men, dette er den beste kaken de har smakt. De mener det vil være et tap for byen om «Selfie» legger ned. Vis mer byoutline JOHANNES YTREBERG

Litt lenger borte står en jentegjeng og ser ned i kakedisken.

– Det er første gang jeg er her, men dette er den fineste kafeen i Tromsø. Jeg håper den overlever, sier Nora Soleng.

Konditorieieren opplever stor støtte fra byens befolkning.

– Når det er fullt som nå, og folk kommer til meg og ber oss bli, det varmer. Folk er utrolig støttende, sier Ivanova.

KAKEDISKEN: (f.v.) Nora Soleng, Victoria Mortensen, Bjørk Heiberg og Hedda Mikalsen tar turen innom konditoriet «Selfie». De håper at bedriften holder seg i live. Her står de over kakedisken. Vis mer byoutline JOHANNES YTREBERG

Nå venter hun på at hjelpemidlene fra kommunen skal komme.

– Vi har fått noe rabatt hos utleier og litt kompensasjon, som alle andre, etter at kommunen trakk tilbake skjenkebevillingen. Selv om vi får litt hjelpemidler fra kommunen, har vi ikke fått noe fra staten, sier Ivanova.

I mellomtiden vil hun arbeide dag og natt for å holde liv i den lille familiebedriften.