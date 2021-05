Nå rykker Bjørn Rune Gjelsten inn i Stavanger

Bjørn Rune Gjelsten har allerede inntatt Sandnes som eier av Bystasjonen og Støperikvartalet. Nå prøver han seg for første gang i Stavanger med et boligprosjekt på Storhaug.

Bjørn Rune Gjelsten står bak selskapet Profier som skal i gang med et nytt boligprosjekt på Storhaug etter sommeren. Dette er milliardærens første prosjekt i Stavanger. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Vi har vært involvert på eiersiden i prosjektet siden desember 2016. Dette har altså tatt tid, men nå ser vi endelig fram til å komme i gang med byggingen. Første spadestikk blir tatt straks vi har solgt 36 leiligheter. Per nå har vi solgt 30, sier prosjektleder i Profier, Einar S. Amundsen, til Aftenbladet/E24.

Formue på 13,5 milliarder

Det er Bjørn Rune Gjelsten som eier 86 prosent av Profier gjennom sitt investeringsselskap Gjelsten Holding. De resterende 14 prosentene er fordelt mellom daglig leder Lasse Lundhaug (10 %) og øvrige ansatte (4 %). Gjelsten er rangert på 14. plass på Kapitals liste over Norges rikeste med en reell formue på 13,5 milliarder kroner.

De store verdiene til investoren ligger i eiendom gjennom selskapene Fabritius og Profier. Og det er gjennom sistnevnte selskap at han bygget Bystasjonen kjøpesenter og Støperikvartalet i Sandnes. Et prosjekt som sto ferdig i 2014.

Det er Bjørn Rune Gjelstens selskap, Profier, som eier Bystasjonen og Støperikvartalet i Sandnes. Vis mer byoutline Pål Christensen

Bjørn Rune Gjelsten Forretningsmann som vokste opp i Tomrefjord like utenfor Molde, og var barndomsvenn med Kjell Inge Røkke. Etter endt utdannelse begynte duoen å gjøre forretninger sammen med stort hell, og bygde opp RGI, som i 1997 kjøpte opp Aker. Rundt tre år senere skilte de lag, og Gjelsten begynte å investere egne midler gjennom Gjelsten Holding. Der har han hatt stor suksess, og pengebingen har sakte, men sikkert blitt større, med svært få feilskjær. De store verdiene til investoren ligger i eiendom, henholdsvis i Fabritius og Profier, som kaster godt av seg. På toppen kommer avfallshåndteringsselskapet NOAH, Sport 1, Kid og Ultimovacs. Det er ikke bare i forretningslivet Gjelsten har gjort det sterkt. Han har vunnet VM i Offshore race med «Spirit of Norway» fem ganger. I 2017 la han opp karrieren som racerbåtkjører. Investoren er bosatt på Bygdøy i Oslo, i et hus på 2400 kvadratmeter som kostet over 400 millioner kroner å bygge i 2013. (Kilde: Kapital) Vis mer vg-expand-down

Nå forflytter altså Gjelsten seg noen kilometer lengre nordover for å ta fatt på sitt aller første prosjekt - Sjøkanten Park - i Stavanger.

– Vi ønsker å høste erfaringer fra Stavanger. Sånn sett blir Sjøkanten Park en liten test for oss. Hvis det blir vellykket, kan det veldig godt være at vi ønsker å gjøre mer i Stavanger-regionen, sier Amundsen.

Norsk Stål-tomten

Det er på den tidligere tomten til Norsk Stål i Støperigata på Storhaug at Gjelsten og co. straks skal gå i gang med byggingen av Sjøkanten Park. Prosjektet er en del av Urban Sjøfront og har en totalkostnad på rundt 580 millioner kroner.

Det er bygg- og anleggskonsernet Consto Sør AS som har fått oppdraget med å bygge de fem blokkene som skal bestå av totalt 161 leiligheter. Kontrakten har en verdi på 445 millioner kroner. Byggherre er selskapet Lervigsveien Bolig AS hvor Profier eier 65 prosent og Leif Hübert Eiendom AS 35 prosent.

Sjøkanten Park består av 161 leiligheter fordelt på fem blokker. Ferdigstillelse skal etter planen være i desember 2023. Vis mer byoutline EVE Images

– Prosjektet består også av parkeringskjeller, fellesarealer til beboerne med hageredskapsbord, sykkelverksted, kajakkbod, barnevognrom og et felles samlingsrom. Samlet utgjør dette rundt 7000 kvadratmeter, sier Amundsen, som sier at målsettingen er å tilbakeføre deler av de gamle bryggekantene og gjøre sjøen tilgjengelig for beboere og publikum.

– I samarbeid med Stavanger kommune skal det derfor

opparbeides en stor sjøpark i tilknytning til boligene, og med forbindelse helt ned til sjøkanten. Vi jobber med detaljene rundt dette nå. Ellers er alt annet vedtatt og i boks, sier Amundsen.

Det er på den tidligere tomten til Norsk Stål på Storhaug at boligprosjektet Sjøkanten Park skal bygges. Vis mer byoutline Jan Tore Glenjen

Planer i over 20 år

Hvis alt går etter tidsplanen, skal prosjektet stå ferdig i desember 2023. Ifølge Amundsen skal alle leilighetene overleveres fortløpende.

Da vil det være over 22 år siden de første planene for Urban Sjøfront ble lansert.

– Vi snakker om et stort geografisk område hvor det historisk har blitt drevet mye tungindustri. Det er ikke gjort i en håndvending å få flyttet denne industrien bort fra området. De siste fem-seks årene har også utbyggere og andre måttet vente på at den endelige sentrumsplanen skulle bli vedtatt, noe den ble i 2018, sier Aslaug Tveit, som var daglig leder i Urban Sjøfront fra 2012 til 2018.

Urban Sjøfront er nå avviklet, men var i sin tid et non-profit aksjeselskap eid av 19 grunneiere og aktører i Stavanger Øst. Selskapet var et kollektivt samarbeid, ut fra en målsetting om å utvikle Stavanger Øst mer helhetlig.