Norwegian er i fritt fall. Likevel har 38.000 nye aksjonærer strømmet til i år.

Antallet Norwegian-aksjonærer har tredoblet seg på to år. Det skjer til tross for at både aksjekurs og økonomiske resultater er i fritt fall.

Kan Norwegians finansielle piloter klare å få snudd den røde nesen oppover igjen? Bak i kabinen sitter nå rekordmange, nær 70.000, nervøse aksjonærer. Vis mer byoutline Stein J. Bjørge

