– Et historisk grep for å redusere grensehandelen

Virke og NHO jubler og tror på mindre svenskehandel etter at regjeringen og Frp kutter avgifter på typiske grensevarer med 3,7 milliarder kroner. – Et historisk grep for å bidra til flere arbeidsplasser i Norge, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen. Vis mer byoutline CF Wesenberg

Publisert: Oppdatert: 1. desember 2020 21:51 , Publisert: 1. desember 2020 20:44

På en pressekonferanse mandag varslet regjeringspartiene og Frp kutt i avgiftene på typiske grensehandelvarer som øl, vin og sukker på 3,7 milliarder kroner, som del av enigheten om statsbudsjettet for 2021.

De totale avgiftskuttene i budsjettet er på 7,4 milliarder kroner, ifølge Frp-leder Siv Jensen.

Virke og NHO Mat og Drikke jubler over avgiftskuttene, og sier at dette vil bidra til å kutte grensehandelen i Sverige og flytte arbeidsplasser til Norge.

– Disse kuttene i grensehandelsavgiftene er et historisk grep for å bidra til flere arbeidsplasser i Norge. I lyset av den krisen vi står oppe i er det helt riktig å gjøre det, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen til E24.

– Det står respekt av det Frp og regjeringspartiene gjør her. Dette bidrar til å snu en utvikling vi har sett over mange år. Vi er glade for at de har lyttet til oss i handels- og tjenestenæringen. Dette kommer også forbrukerne til gode, og grensetraktene kan glede seg over flere arbeidsplasser, sier han.

Milliardkutt på sukker og drikkevarer

Dette er avgiftene som kuttes på typiske grensehandelsvarer, ifølge regjeringspartiene og Frp:

Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent. Prislapp: 775 millioner kroner (påløpt)

Avgiften på snus kuttes med 25 prosent. Prislapp: 350 millioner kroner

Avgiften på sjokolade og sukker kuttes. Prislapp: 1,55 milliarder kroner

Avgiften på alkoholfrie drikkevarer kuttes med 50 prosent. Prislapp: én milliard kroner

Totalt utgjør disse kuttene 3,675 milliarder kroner (3,385 milliarder bokført).

– Dette er fornuftige grep som både bidrar til å trygge jobber i Norge og gjøre livet til vanlige folk litt enklere i en vanskelig tid, sier skattepolitisk talsperson Vetle Wang Soleim (H).

– Vi har sett under korona hvordan butikkene på norsk side av grensen har blomstret og ansatt flere. I en normalsituasjon nærmer det seg 20 milliarder i året som svis av på andre siden av grensen og forsvinner som svenske kroner, sier Soleim.

– Virkelig store avgiftskutt

Petter Haas Brubakk er administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

– Dette er virkelig store avgiftskutt og avgjørende gjennomslag for norske mat- og drikkebedrifter. Kuttene vil bidra til å redusere grensehandelen, og vil flytte viktige arbeidsplasser og verdiskaping tilbake til Norge, sier han.

Petter Haas Brubakk er administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. Vis mer byoutline Hans Fredrik Asbjørnsen

– I vår svarte 49 prosent av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke at de fryktet å miste verdiskaping til grensehandelen; med avgiftskuttene viser Fremskrittspartiet (FrP)og regjeringspartiene at de har tatt bedriftenes frykt på alvor, sier han.

Ringnes-sjef Anders Røed sier at grensehandelen har kommet opp på et unormalt høyt nivå, med en årlig handelslekkasje til Sverige som er beregnet til rundt 16 milliarder kroner. Avgiftskuttene vil motvirke dette, mener han.

– Det vil bidra til å trygge flere arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel, sier Røed i en kommentar.

NHO-sjefen: – Det er enormt

– De viser at de har lyttet til NHO og bedriftene på flere punkter. Vi er imponert over endringene som er blitt gjort, og vi er imponert over Frp og Siv Jensen. Dette er den største endringen vi har sett noensinne, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til E24.

– Det vi sitter med nå er et budsjett som som vi trenger når vi går inn i 2021, og det har vært noen veldig gode bidrag til norsk næringsliv, legger han til.

Han er imponert over kuttene i avgiftene på blant annet sukker, alkohol og snus.

– Det er enormt hva de har gjort for grenseavgiftene. Det er en reell næringslivspolitikk, og kuttene er så store at næringen og dagligvaren vil merke det. Det vil blant annet bety flere arbeidsplasser i butikkene, og vil være viktig for flere norske virksomheter, sier NHO-sjefen.

Les også Deler ut 112 millioner til grønnere skipsflåte: – Viktig bidrag i klimakampen

Han påpeker også at regjeringspartnerne og Frp gjør viktige endringer innen byggenæringen og maritim industri. Blant annet skal ordningen for kondemnering av skip i nærskipsfart utvides til også å gjelde offshoreskip. I tillegg forbedres nettolønnsordningen for sjøfolk, som gjør at selskapene får refundert skatten sjøfolkene betaler.

– I dag er det mange som sliter voldsomt, spesielt reiseliv. Dagens avgiftskutt viser at politikerne hører og ser det som skjer. Det vi ser nå er den mest offensive regjeringen vi har sett i Europa, sier Almlid.

– Det kommer alltid til å være noen som er misfornøyde, men her synes jeg Frp og regjeringen fortjener et klapp på skulderen, sier han.

– Kommer til å få virkninger

Virke-sjefen peker på at den norske staten også kommer til å tjene mer penger i form av merverdiavgift når mer handel skjer i Norge i stedet for over grensen.

– Totalt blir 3,7 milliarder kroner i avgiftslettelser. Det kommer til å få virkninger for norske arbeidsplasser. Grensehandelen vil gå ned, og dette vil også gi økte inntekter til staten i form av moms, sier Kristensen.

– Men det viktigste er at dette er et historisk grep for å redusere grensehandelen. Norge har økt sysselsettingen i varehandelen og grensenære områder etter coronakrisen, og dette er et skritt i riktig retning, sier han.

– Men dette vil ikke fjerne all svenskehandel?

– Det vil nok være urealistisk, vi vil nok fortsatt reise til Sverige. Men nå som Sverige har vært stengt under pandemien, så har våre medlemmer opplevd kraftig omsetningsvekst, sier Kristensen.

– En Menon-rapport har anslått 7.000 til 8.000 ekstra arbeidsplasser hvis denne situasjonen hadde vedvart. Det er nok urealistisk, men disse avgiftskuttene vil gjøre at vi får flere arbeidsplasser i Norge, sier Virke-sjefen.

– Varmende kalendergave

Bryggeri- og drikkevareforeningen er fornøyd med at avgiftene på grensevarer senkes.

– Avgiftskuttene på grensehandelsvarer er en varmende kalendergave til de flere tusen som har blitt nyansatt i norsk handel og produksjon etter at svenskegrensen ble stengt, sier direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen i en melding.

– Stopp i grensehandel har ført til ekstra skift og nye produksjonslinjer i norske bedrifter. Mange har likevel vært usikre på hva som skjer med veksten og de nye arbeidsplassene når grensen en dag åpner igjen. Bedriftseiere sier de ikke tør å investere for videre vekst fordi de regner med at alt snur igjen når grensehandelen er tilbake, sier han.

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) gleder seg over avgiftskuttene på vin og øl, men ber regjeringen også se på brennevin.

– Nordmenn vil ha billigere varer. Avtalen mellom Regjeringen og FrP om lavere alkoholavgifter er et riktig skritt på denne veien. Regjeringen må nå fortsette dette arbeidet, og komme opp med en plan for varig reduksjon av grensehandelen, og da må alle polvarer ses på, også brennevin som er en viktig lokkevare, sier generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF).

Les også OECD venter comeback for verdensøkonomien i slutten av 2021