Bergen vil stenge alle større byggeplasser

Bergen kommune ber nasjonale myndigheter om at større byggeplasser skal omfattes av koronanedstengingen denne uken.

En byggeplass ved Fantoft stasjon er stengt etter at flere arbeidere der har fått påvist koronasmitte, noen av dem med den sørafrikanske mutasjonen. Vis mer byoutline Marit Hommedal / NTB

Helsebyråd Beate Husa under en tidligere pressekonferanse. Mandagens orientering ble holdt digitalt. Vis mer byoutline Marit Hommedal / NTB

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Kommunene har henvendt seg til Helsedirektoratet og Statsforvalteren og bedt om at større byggeplasser omfattes av virksomheter som holder stengt denne uken. Bakgrunnen er en «berettiget uro», opplyser Beate Husa (KrF), byråd for eldre, helse og frivillighet, på en pressebrifing mandag ettermiddag.

Det er utbrudd av både den britiske og sørafrikanske koronavarianten i Bergen samtidig. Smitten knyttes i stor grad til byggeplassene Fantoft stasjon og Kronstad stasjon. Den første har mange arbeidere, mens Kronstad er en mindre byggeplass.

– Vi ber alle som har vært på de to byggeplassene, om å teste seg, sier Husa.

Kommunen frykter at det er fare for at smitten har spredd seg til andre byggeplasser ettersom noen arbeidere har jobbet på tvers av ulike byggeplasser og har flyttet seg rundt.

– Generelt ber vi om at folk som jobber på ulike byggeplasser i Bergen, har lav terskel for å teste seg, sier Husa.

Dersom nasjonale myndigheter ikke vil utvide den nasjonale forskriften til å omfatte byggeplasser, vil byrådet i Bergen vurdere om det skal innføres en lokal forskrift for byggeplassene.

Publisert: Publisert: 8. februar 2021 14:34 Oppdatert: 8. februar 2021 14:59