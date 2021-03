Regjeringen forlenger søknadsfrist for kompensasjonsordningen

Søknadsfristen forlenges til 15. juni fra 14. mars.

Publisert: Oppdatert 11. mars

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt meldinger fra revisor- og regnskapsførerbransjen om at det er behov for å forlenge søknadsfristen for å kunne ta unna alle søknader som skal bekreftes, skriver departementet i en melding.

Departementet har derfor vedtatt at fristen forlenges til 15. juni 2021. Brønnøysundregistrene åpnet 18. januar for søknader for de to tilskuddsperiodene i fjor der søknadsfristen var 14. mars 2021. Det er denne som nå er forlenget.

– Mye tyder på at det er hektisk å få unna alle søknader. Vi ser ingen grunn til at revisorer og regnskapsførere skal måtte jobbe døgnet rundt for å kunne bekrefte klientenes søknader innen 14. mars, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Arbeidet må kunne gjøres innenfor de grenser for arbeidstid som arbeidsmiljøloven setter. Derfor setter vi nå en romslig frist, sier Nybø.

