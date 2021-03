Derfor er salget av Bergen Engines så kontroversielt

Russland sliter med teknologien på dette området. Motorene blir ofte forsinket, ifølge avisen Kommersant Samtidig ønsker Russlands største produsent av krigsskip å inngå et samarbeid med selskapet som kjøper Bergen Engines for å utvikle nettopp bedre dieselmotorer.Bergensteknologien kan også nå russiske selskaper gjennom uformelle kanaler, mener NUPI-forskeren Jakub Godzimirski. De nye eierne har store økonomiske interesser i landet. Det kan brukes som pressmiddel av myndighetene, sier han.Ifølge Ulriksen hos Sjøkrigsskolen vil produksjonstiden for et russisk korvett-krigsskip kuttes fra seks til to år med tilgang på bedre motorer. Dermed kan marinen realisere ekspansjonsplanene sine mye raskere, sier han.