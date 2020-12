Svenskene fnyser av norske avgiftskutt: – Dette vil ikke påvirke grensehandelen

Avgiftene på alkohol og snus settes ned og avgiften på sukker fjernes. Ordfører i Strömstad Kent Hansson tror likevel nordmenn vil strømme over grensen - når den åpnes igjen.

Ordføreren i Strömstad Kent Hansson er ikke bekymret for avgiftskuttene. Vis mer byoutline Harald Henden / VG

Publisert: Publisert: 2. desember 2020 19:53

Tirsdag kveld ble regjeringspartiene og Frp enige om statsbudsjettet for 2021.

Avgiftene på alkohol skal settes ned med ti prosent, og avgiftene på snus med 25 prosent. I tillegg blir avgiften på alkoholfrie varer halvert, og avgiften på sukker og sjokolade skal fjernes.

Ifølge regjeringen vil disse kuttene redusere grenseavgiftene med nærmere 3,7 milliarder kroner.

Mens Virke og NHO jubler og tror på mindre svenskehandel, er ikke ordføreren i Strömstad Kent Hansson bekymret.

– Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke dette vil få så stor påvirkning på grensehandelen, sier Hansson til E24.

Han presiserer at den stengte grensen er krise, mens små kutt i avgifter som den norske regjeringen legger opp til ikke vil utgjøre en særlig forskjell.

– Prisforskjellene er fortsatt store. Noen av dem som bor langt unna grensen vil kanskje droppe turen, men jeg tror ikke dette vil gjøre store forskjellen for dem som allerede bor nærme grensen, sier Hansson.

Les også Budsjett-enighet: Frp fikk kuttet grensehandel-avgifter

På ett år har arbeidsløsheten i Nordre Bohuslän økt med 75 prosent. Vis mer byoutline Audun Braastad / NTB

Les også – Et historisk grep for å redusere grensehandelen

Forventer formidabel handel

Sentersjef Ståle Løvheim ved Nordby kjøpesenter er heller ikke spesielt opptatt av kuttene i Norge.

– Vår strategi er å få til en åpning av grensen, sier Løvheim til E24.

Pandemien og stans i grensehandelen mellom Norge og Sverige har ført næringslivet i Strömstad i Nordre Bohuslän ut i en dyp krise. Med unntak av korte perioder har grensen vært stengt siden i vår.

På ett år har arbeidsløsheten i kommunen økt med 75 prosent.

– Avgiftene i Norge kan vi ikke gjøre så mye med, men vi er sikre på at vi vil få en formidabel handel når grensene åpner igjen, sier han.

I Töcksfors har pandemien også satt dype spor, men visedirektør Torbjørn Swartz i Maximat i Töcksfors tror ikke at kuttene vil påvirke handelen i stor grad.

– Det er klart at kuttene kommer til å føre til noen endringer og det kan påvirke grensehandelen til et visst nivå. Men det er fortsatt store prisforskjeller og store grunner til å dra over grensen, sier Swartz.

– Vi har jo andre selgepunkter som fryst kjøtt, oster og ferskvareavdelingen. Så jeg tror ikke vi kommer til å se en stor forskjell i antall kunder på grunn av dette, sier han.

En melkesjokolade på 200 gram vil koste 5,05 kroner mindre enn i dag med regjeringens avgiftskutt. Vis mer byoutline Nina Andersen / VG

Les også 96 prosent nedgang i grensehandel i tredje kvartal

Milliardkutt på sukker og drikkevarer

Dette er avgiftene som kuttes på typiske grensehandelsvarer, ifølge regjeringspartiene og Frp:

Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent. Prislapp: 775 millioner kroner (påløpt)

Avgiften på snus kuttes med 25 prosent. Prislapp: 350 millioner kroner

Avgiften på sjokolade og sukker kuttes. Prislapp: 1,55 milliarder kroner

Avgiften på alkoholfrie drikkevarer kuttes med 50 prosent. Prislapp: én milliard kroner

Totalt utgjør disse kuttene 3,675 milliarder kroner (3,385 milliarder bokført).