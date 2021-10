Nytt forslag skal hindre «SAS-finte»

Dette er forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven for å hindre at selskaper og konsern omgår fortrinnsretten:

§ 8-4 Informasjon og drøfting i konsern

(1) Når en virksomhet tilhører et konsern som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere, skal det etableres

rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom konsernet og arbeidstakerne i konsernet. Samarbeidsformen skal avtales mellom konsernet og et flertall

av dets ansatte, eller mellom konsernet og én eller flere

lokale fagforeninger som representerer et flertall av de

ansatte i konsernet. Det kan etableres et samarbeidsorgan eller en annen tilsvarende samarbeidsform.

(2) Hvis planer om utvidelser, innskrenkninger eller

omlegginger også kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i flere virksomheter i konsernet, skal konsernledelsen så tidlig som mulig informere om og drøfte disse spørsmål med samarbeidsorganet etter første ledd.

Konsernledelsen kan tilkalle representanter for ledelsen innen de virksomheter saken gjelder.

(3) Første og andre ledd kan fravikes i tariffavtale.

§ 14-2 første ledd skal lyde:

(1) Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i

samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling

arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Tilhører arbeidsgiver et konsern eller en gruppe av virksomheter som er

knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse,

har arbeidstaker i tillegg fortrinnsrett til ny ansettelse i

hele konsernet eller gruppen, med mindre det gjelder en

stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Fortrinnsrett

etter andre punktum bortfaller hvis arbeidstaker ikke aksepterer tilbud om annet passende arbeid etter § 15-7 andre ledd tredje punktum.