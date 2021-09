Varsler gransking etter bonusavsløringer: – Undergraver organisasjonsfriheten

SV vil kartlegge om organisasjonsfriheten er truet i arbeidslivet, etter at E24 fortalte om hvordan ansatte i Power og Elkjøp utestenges fra bonuser hvis de får tariffavtale.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes Vis mer

Samtidig åpner både SV og Rødt for lovendringer, da de frykter «smutthull» i dagens forbud mot å diskriminere fagorganiserte.

– Organisasjonsfriheten er svært viktig. Her er to saker jeg mener bør få varsellampene til å gå hos ansvarlige myndigheter, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til E24.

Han kaller praksisen hos Power og Elkjøp «skammelig».

– Dersom forholdene E24 har avdekket, er lov, må vi se på om loven en god nok. Vi kan ikke leve med at de som fagorganiserer seg med tariffavtaler blir diskriminert, sier Fylkesnes.

Han er på linje med Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Om denne forskjellsbehandlingen ikke er ulovlig fra før, bør den bli det, sier Moxnes.

Krever større gransking

Begge kjedene avviser at de motarbeider fagorganisering, og forsvarer sin bonuspraksis – blant annet begrunnet i at tariff-ansatte får ulempetillegg og bedre pensjonsopptjening.

Elkjøp var sist fredag i oppvaskmøte med LO, etter at E24 skrev at ansatte ved fagorganiserte varehus ikke får månedsbonus. Den er forbeholdt ansatte uten tariffavtale. Elkjøp påstod først feilaktig at «alle ansatte» får bonus.

Kjeden er ikke alene om å utestenge tariff-ansatte fra bonuser. De samme gjør elektronikkjeden Power. Der har ansatte fått beskjed av administrerende direktør Anders Nilsen om å sette seg «skikkelig inn» i hva fagorganisering innebærer, og blitt fortalt at uorganiserte varehus gis «den klart beste avtalen».

SVs nestleder varsler at partiet vil ta affære – i første omgang ved å iverksette en granskning for å avdekke «om den norske organisasjonsfriheten er truet».

– Er det noe dere vil prioritere om dere kommer i regjering?

– Ja, det er det. Hele poenget med fagorganisering er å etablere tariff og ryddige arbeidsforhold. Det er nå veldig viktig at vi får en grundig gjennomgang av dette, slik at vi kan følge opp med tiltak.

– Utfordrer dagens lovverk

– Mener du det truer organisasjonsfriheten at Power og Elkjøp forbeholder bonuser til ansatte uten tariff?

– Dersom ansatte får fordeler av å ikke organisere seg med tarifflønn, så mener jeg det undergraver organisasjonsfriheten. Og jeg mener det også utfordrer dagens lovverk, sier Fylkesnes.

Han viser til Arbeidsmiljølovens § 13-1, der det står:

«Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder er forbudt.»

Fylkesnes mener lovens intensjon er klar nok – men sier han er usikker på om det generelle forbudet mot diskriminering klarer å fange opp bredden av hindringer som møter dagens arbeidstakere.

Avhengig av hva en større kartlegging avdekker, kan lovinnstramminger bli aktuelt , varsler han.

Moxnes sier Erna Solberg regjering har sviktet.

– Kjedenes bonusnekt er et av flere eksempler på en uting som brer om seg i arbeidslivet, med lavere andel fagorganiserte og ansatte som overkjøres av ledelsen. Dette er virkelig en av de tingene et nytt flertall må rydde opp i om vi blir kvitt høyreregjeringen etter valget, sier Rødt-lederen.

Regjeringen: – Har lagt stor vekt på å inkludere alle

– Elektronikkbransjen er et område preget av knallhard kapitalistisk konkurranse, hvor kjedene må presse lønnsomheten maksimalt for å overleve. Da trengs det et lovverk som gjør det mulig for de ansatte å organisere seg og være en motvekt til markedskreftene. Hvis ikke ender vi fort tilbake der hvor de ansatte står med lua i hånda, og da er friheten til veldig mange mennesker under press, sier Moxnes.

Statssekretær Vegard Einan slår tilbake mot kritikken. Under åtte år med dagens regjering har det blitt 200.000 flere medlemmer i fagforeninger, fremholder han.

– Pandemien og arbeidslivskrisen har vist oss verdien av trepartssamarbeidet, og omstillingskraften som ligger i ordnede forhold i arbeidslivet. Den norske modellen er kanskje sterkere enn noen gang, og denne regjeringen har lagt stor vekt på å involvere alle partene i arbeidslivet, ikke bare de med rett partibok. YS-arbeidslivsbarometer viser også at flere ønsker å organisere seg. Det er bra, skriver Einan i en epost.

Arbeidsminister Torbjørn Rød Isaksen hadde ikke mulighet til å kommentere saken. Statssekretæren svarer slik når E24 spør hva han selv mener om den omtalte bonus-praksisen:

– Det er partene i arbeidslivet som skal forhandle om lønn. Jeg forventer at alle virksomheter følger de prinsippene og rettighetene vi har i arbeidslivet, men har ikke grunnlag for å kommentere om Elkjøp og Power gjør noe galt eller ikke.