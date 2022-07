Håper pilotene tar kontakt snart: – Begge parter må gi

STOCKHOLM (E24): Streiken er svært skadelig for flyselskapet som er midt i kriseforhandlinger. SAS-sjefen håper partene raskt vil møtes til nye forhandlinger, men mener det er opp til pilotene.

SAS-sjef Anko van der Werff

– Vi har bedt fagforeningene om forhåpentligvis å avslutte streiken og komme tilbake til forhandlingsbordet med oss, fordi det vi virkelig ikke trenger i øyeblikket er denne forstyrrelsen, hverken for våre passasjerer eller finansielt.

Det sier SAS-sjef Anko van der Werff i et intervju med E24.

Tidligere på dagen søkte SAS om konkursbeskyttelse etter at streiken blant pilotene rammet selskapet i en av årets travleste perioder.

Mandag gikk over 900 piloter i SAS til streik og over hele Skandinavia står fortvilte passasjerer igjen på flyplassene.

– I går kansellerte vi rundt 150 flyginger. I dag har vi kansellert 250 flyginger og desto lenger streiken varer, desto mer vanskelig er det, sier SAS-sjefen.

Ikke kontakt

– Er du redd for at dere ikke finner en løsning slik at SAS ikke klarer seg?

– Vi har midler til å møte våre forpliktelser på kort sikt. Men jo lenger streiken varer, desto mer skadelig er den for selskapet.

– Har du vært i dialog med pilotene etter at gikk ut i streik?

– Jeg har ikke vært i kontakt med dem i går eller i morges, ettersom vi har vært opptatt med å søke om konkursbeskyttelsen, men jeg håper virkelig at partene tar kontakt. Forhåpentligvis snart, fordi vi trenger å løse dette både for passasjerene og for selskapet.

– Det ser ut som det må komme et trekk fra dere, har dere noe mer å tilby?

– Nei begge parter må gi, men vi har vært veldig klare, det var ikke vi som gikk til streik, sier van der Werff.

Han tilføyer at fagforeningene virkelig må tenke nøye på hvordan vi kan få dette til å fungere.

– Vi forsøker å tiltrekke oss investorer til dette selskapet og det er også derfor jeg har vært så klar. Hvordan skal en streik hjelpe til med det?

Krise

SAS står i en økonomisk krise. Konsernet lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner.

At pilotene går med på dette er en viktig forutsetning.

– Vi må ha en riktig byrdefordeling for å komme videre, sier SAS-sjefen, og forteller at pilotene skal stå for en innsparing som rent finansielt utgjør 10 prosent av «SAS Forward».

Foreløpig er det vanskelig å si hvor langvarig en streik kan bli.

– Jeg vet ikke, men det er egentlig et spørsmål til pilotene, sier van der Werff.

Han opplyser at de er i samtaler med potensielle investorer, og at det er fremgang å spore, men at det trengs mer arbeid og at streiken føre til en avsporing.

– Har dere noe mer å gi pilotene?

– Vi kan ikke inngå en avtale. Vi har sagt flere ganger til pilotene at de ikke nødvendigvis forhandler med oss, vi forhandler sammen for å tiltrekke ny kapital til selskapet og det er også derfor en del av dette er så opprørende.

Pilotene på sin side har sagt at de føler seg lurt, og at SAS-ledelsen ikke har vært innstilt på å løse konflikten. Dette benekter ledelsen.