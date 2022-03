Jotun stanser virksomheten i Russland

Malingsprodusentens operasjoner i Russland står for rundt 500 millioner i omsetning, og 300 ansatte. Nå stanses virksomheten på ubestemt tid.

Jotun-sjef Morten Fon, fotografert på NHOs årskonferanse i 2019. Vis mer

Etter 33 år har krigen mellom Russland og Ukraina, og sanksjonene ført til at Jotun har bestemt å stanse virksomheten i Russland på ubestemt tid, melder selskapet torsdag.

– Vi har vært etablert i Russland lenge. Vi har et godt team og en moderne fabrikk i landet. Ut fra en totalvurdering, finner vi det både riktig og nødvendig å stenge virksomheten, sier Jotuns konsernsjef Morten Fon, og fortsetter:

– Jotun er dypt bekymret for de humanitære konsekvensene av den pågående krisen.

Kommunikasjonsdirektør Christian Espolin Johnson sier til E24 at den fremste bekymringen deres nå er de ansatte de har rundt 300 ansatte i Russland. Ingen av dem er norske.

– Vi tror flere av de ansatte kommer til å være med fremover for å stenge ned fabrikken på en ansvarlig måte, også trenger vi noen til vedlikehold og vakthold på lengre sikt.

Han opplyser også om at de ansatte vil få en økonomisk trygghet i tiden fremover, men at mange er bekymret over situasjonen.

– Vi håper situasjonen går over, men vi frykter av den kan bli langvarig.

Økonomiske konsekvenser «er håndterbare»

Hva gjelder de økonomiske konsekvensene sier Johnson at «det er håndterbart».

– Økonomisk er dette trist for Jotun, vi har hatt en god utvikling i Russland, særlig siden vi begynte å produsere for egen fabrikk. Vi har hatt økende salg og god økonomi, sier han, og legger til:

– Det er håndterbart, og er ikke mer enn to til tre prosent av samlet omsetning.

Ifølge E24s beregninger tilsvarer det rundt 500 millioner kroner i omsetning i Russland i 2020.

Jotun har ingen en juridisk enhet eller fysiske anlegg i Ukraina. Selskapet har imidlertid fire ansatte i landet.

– Umulig og feil å fortsette i Russland

Johnson sier at de nå stenger ned med bakgrunn i konflikten og sanksjonene.

– Det har blitt veldig tydelig at det er umulig og feil å fortsette i Russland. Rent praktisk er det råvaretilgangen som ville tatt helt slutt på grunn av eksportforbudet.

Jotun er nemlig avhengig av å importere råvarene som de henter fra Europa og USA. Samtidig ville alt av transaksjoner og betalinger blitt utfordrende.

– Flere av våre kunder er også sanksjonert, eller ville blitt sanksjonert. Rent praktisk hadde det ikke gått an å fortsette, og som selskap stiller vi os s helt og fullt bak de sanksjoner og reaksjoner som er om russiske personer og selskaper, sier Johnson, og legger til:

– Ut fra vår totalvurdering var det riktig og nødvendig og stenge ned nå.

Satte krisestab

Selskapet satte krisestab på konsernnivå forrige uke som fulgte med i både Russland og i regionen.

Da sa Johnson at de ville støtte og følge opp eventuelle sanksjoner, samt kommunikasjonen rundt dette.

– Vi vet ikke ennå. Men det er klart at det som vil komme av transaksjoner nå fremover, hvis Swift blir rammet, så kan det få konsekvenser. Akkurat nå er vi opptatt av vår egen operasjon der borte for å holde det i gang, sa han i forrige uke.

Malingsprodusenten har en lang historie i Russland, og har vært etablert i landet siden 1989. Det russiske hovedkontoret ligger i St. Petersburg, og Jotun åpnet en fabrikk i Leningrad fylke i 2017, som produserer marin og beskyttende maling.