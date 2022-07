Bakkemannskap fra Lufthansa varsler streik onsdag

Bakkemannskap i Lufthansa organisert i fagforeningen Verdi planlegger streik fra onsdag til torsdag denne uken.

PÅ BAKKEN: Akkurat som deres Airbus A380, kan flere av Lufthansas fly bli stående på bakken denne uken.

Verdi organiserer rundt 20.000 ansatte i det tyske flyselskapet, blant dem teknikere og logistikkpersonell. De har avvist et første lønnstilbud fra selskapet, men skal etter planen fortsette forhandlingene 3. og 4. august.

«Advarsel-streiken» er ment å øke presset på arbeidsgiveren. De ansatte viser til høyt arbeidspress, kraftig inflasjon og at de ofret lønn under pandemien. Fagforeningen har fremmet et krav på 9,5 prosents lønnsøkning.

Streiken begynner klokka 3.45 natt til onsdag og skal vare fram til torsdag morgen klokka 6.

– Dårlig gjort

Lufthansa kaller streiken i en kommentar for «dårlig gjort mot kundene».

– Etter bare to dager med forhandlinger har Verdi annonsert en streik som ikke kan kalles en advarsels-streik da den rammer bredt på alle lokasjoner og at den varer et døgn.

Verdi er fagforeningen som organiserer Lufthansas bakkemannskap.

Selskapet skal ha tilbudt arbeiderne 150 euro i månedlig lønnsøkning, og ytterligere 100 euro økning fra januar 2023, samt to prosent lønnsøkning for neste år.

Fagforeningen krever på sin side en økning på 350 euro i måneden, ifølge Reuters, og mener at medlemmene skvises av inflasjon og overarbeid, grunnet bemanningstrøbbel som allerede har skapt kaos på tyske flyplasser.

Alle de tre store flyplassene i Tyskland, Frankfurt, Düsseldorf og Berlin vil påvirkes av streiken.