Milliardæren flyttet til Sveits: – Føler meg truffet av kritikken, men har ikke dårlig samvittighet

ANDERMATT (E24) Han beskriver seg selv som en vanlig fyr fra Raufoss som gjennomgående «har hatt det jævlig lett». Nå ønsker eiendomsmilliardær Kjartan Aas å kutte alle skattemessige bånd til Norge. – De vil jo i praksis ikke ha meg der.

– Sånt vær har det vært nesten hver dag jeg har vært her, sier Kjartan Aas.

61-åringen tar noen tak i den kramme snøen. Skiene som han har arvet fra OL-håpet Simen Hegstad Krüger gir respons. Aas flyter bortover løypene mens solen skinner over tretusenmeterstoppene som omkranser den lille alpelandsbyen Andermatt.

– Jeg trodde det skulle bli en utfordring å flytte hit, men det har bare vært en stor glede. Her er det fantastiske forhold for både ski og sykkel.

Kjartan Aas spenner på seg skiene som aldri var gode nok for Simen Hegstad Krüger.

Det er gått halvannet måned siden eiendomsinvestoren pakket tingene sine og dro fra Norge. For alltid, ifølge ham selv. Før det hadde han forsøkt å bosette seg i Bø i Nordland, kommunen med Norges laveste formuesskatt.

– Det fungerte ikke i det hele tatt. Jeg trivdes ikke og var der langt fra nok til å få skattefordelene. Så da måtte jeg flytte ut.

Det ble Sveits, slik det har blitt for en rekke andre norske rikinger. Sist ut er Bjørn Dæhlie og ham selv, slik henholdsvis Nettavisen og DN har meldt denne uken.

Byggingen av «nye Andermatt» skal etter planen stå ferdig i 2030.

Mener alt han har kjøpt har vært billig

Sveits har faktisk også formuesskatt og er med det i en særstilling blant OECD-landene, sammen med Norge og Spania. Men satsen er langt lavere.

– Jeg har ikke regnet nøyaktig på hvor mye jeg sparer, om det er 6 eller 9 millioner kroner i året. Det som er viktig er at jeg ikke rammes av en skatt som gjør at jeg taper penger på å drive næringsvirksomhet, sier Kjartan Aas.

Raufossingen er eneeier av eiendomsselskapet Opulens. Han kjøpte sine første Oslo-bygårder på starten av 90-tallet, i det boligmarkedet var på bedringens vei etter det siste ordentlige prisstupet vi har hatt her til lands. I 2009 kjøpte han de første næringseiendommene, også det med god timing ettersom markedet var tynget av finanskrisen.

– Jeg har egentlig hatt det jævlig lett. Jeg har aldri følt at jeg har tatt noe risiko, for alt jeg har kjøpt har jeg ment at har vært skikkelig billig.

Andermatt ligger 1437 meter over havet. Her bor omtrent 1500 mennesker.

Med et eiendomsmarked som stort sett har gått én vei de siste tiårene, kan man si at Kjartan Aas har hatt rett i det. Kapital estimerte i fjor formuen hans til 1,7 milliarder kroner, noe som plasserte ham på 247. plass på listen over landets rikeste.

– For meg er det helt fjernt å skulle bli kalt milliardær. Jeg føler meg som en vanlig raufossing. Og det skulle egentlig bare mangle også, for bortsett fra min finansielle styrke er det ingenting som skiller meg fra andre folk. Hvem som helst kan tre inn i mitt daglige forbruk.

– Hvorfor det?

– Det er kanskje fantasien som ikke er til stede. Jeg vet ikke hva jeg skal kjøpe for noe. Jeg har aldri solgt noen av eiendommene for å få mer penger å bruke og det kommer jeg nok aldri til å gjøre heller.

Det var en fattet, men fornøyd skientusiast som fikk se Johannes Thingnes Bø sikre Norge OL-gull i mixed stafett i skiskyting.

Betaler mer i skatt enn han får inn

Aas forteller at de «billige» eiendomskjøpene har bidratt til at nye investeringer sitter lengre inne, ettersom det er fort gjort å sammenligne dagens kvadratmeterpriser med de tidligere.

Dermed har det ikke blitt så mange nye kjøp de siste ti årene, og Opulens’ utleieleiligheter er i dag fri for gjeld. Dette er noe av kjernen i skattesaken, forklarer Aas.

– Avkastningen på leilighetene som jeg leier ut er lav. Med de siste årenes endringer i formuesskatten så taper jeg rundt 7000 kroner i året på hver leilighet jeg har, fordi jeg ikke får fradrag for gjeld. Det blir omtrent en million totalt, før lønn til de ansatte. Og så sier den nye regjeringen at det skal bli enda verre. Da må man som forretningsmann ta grep.

Kjartan Aas har fått kritikk fra blant annet Audun Lysbakken for at han flyttet. Det er mange som ikke forstår hva de snakker om, mener investoren.

Kjartan Aas tar oss med inn i den midlertidige leilighet han disponerer mens han venter på at hans nye hjem skal ferdigstilles.

– Egentlig var det ingenting til salgs, men så var det en fyr som bestemte seg for å selge igjen etter å ha bestilt alt av innredning. Da ble prisen 26 millioner kroner og jeg slipper å tenke på hverken håndklær eller servise. Det passet egentlig bra.

Milliardæren byr oss på kaffe fra trakteren han har tatt med fra Norge. Støpslene er ikke helt like her i Sveits, så han må bruke en adapter for å få dem til å passe.

– Jeg fikk låne den her, men jeg har bare én, så jeg må flytte den litt rundt etter behov.

Kjartan Aas kaller seg selv pensjonist, men jobber omtrent en time om dagen.

Han finner frem nettbrettet, forteller at det har blitt mye oppmerksomhet den siste tiden.

– Jeg var til og med nevnt på Nytt på Nytt i går. Jeg har ikke sett det selv, men fikk en snap av at Johan Golden snakket om meg.

Det er uvant for ham å være så mye i mediene. Tidligere pleide Kjartan Aas aldri å uttale seg da journalister tok kontakt.

– Nå snakker jeg med alle. Kanskje det ikke stiller meg i et positivt lys, men jeg bryr meg ikke, jeg har ikke noe å tape. Og denne saken er så håpløs.

En vanlig dag består gjerne av en time med e-post, og deretter enten ski eller sykkel – eller begge deler.

– Føles veldig urettferdig

Aas leter frem en Facebook-kommentar som Audun Lysbakken skrev til én av artiklene som har blitt publisert de siste dagene.

«Jeg synes rikfolk som Kjartan Aas skal betale skatten sin, og aldri glemme at det er det norske fellesskapet de skal takke for rikdommen sin», skriver SV-lederen.

– Jeg er helt enig med Lysbakken i det, men det går ikke når inntektene er lavere enn skatten. Så skjønner jeg at det er helt uvesentlig for politikerne å ta hensyn til en så bitte liten gruppe som driver med boligutleie på den måten som jeg gjør, men da må jeg ta konsekvensen av det og flytte.

– Føler du deg truffet av kritikken som er kommet?

– Jeg føler meg absolutt truffet, men jeg har ikke dårlig samvittighet. For Norge vil jo i praksis ikke ha meg her, slik formuesskatten slår ut. Jeg kunne ha solgt én og én leilighet, men da måtte jeg ha stykket opp bygårdene og det frister så lite at det er bedre å flytte.



– Du beskriver et distansert forhold til milliardverdiene dine og et ellers nøkternt forbruk. Hvorfor gjør det da så vondt med det underskuddet?

– Det føles veldig urettferdig. Man kunne gjerne økt inntektsskatten, men den personlige skatten som jeg må betale uavhengig av om selskapet går med overskudd eller underskudd, og som veldig få andre land har, er helt katastrofe.

– Men hvorfor skal Sveits få skattepengene dine og ikke landet du har tilbrakt mesteparten av livet ditt i?

– Jeg ville jo mye heller betalt skatten min til Norge, men det er sånn det må bli. Så betaler jeg jo fremdeles mye til Norge da, i form av arbeidsgiveravgift, selskapsskatt og skatt på utbytte.



En egypter med luksuriøse planer

Ute i Andermatts få gater møter man for det meste folk i skiklær, enten det er på vei til alpinanlegget eller afterski.

For et tiår siden så det ganske annerledes ut, forteller Marc Füeg. Han er salgssjef i selskapet Andermatt Swiss Alps AG som har egyptiske Samih Sawiris som eier. 65-åringen er ifølge Forbes Afrikas 26. rikeste person.

– Andermatt var lenge en base for det sveitsiske forsvaret, men fra og med 80-tallet forlot de landsbyen gradvis. Da forsvant mye av byens inntektsgrunnlag og ingen visste egentlig hva man skulle gjøre med stedet. Men da Sawiris ble fløyet inn for å ta en titt, ble han forelsket og bestemte seg for å gi stedet nytt liv. Slik ble prosjekt Andermatt født, sier Füeg.

Siden 2006 har egypteren bygget hoteller, leilighetsbygg og en konsertsal – i tillegg til å gjøre betydelige oppgraderinger på skianlegget. Den totale prislappen ligger på rundt 2,3 milliarder dollar, ifølge Füeg.

Marc Füeg viser frem en modell av hele den nye delen av Andermatt. Alt bygges av den egyptiske investoren Samih Sawiris.

For å få avkastning på de pengene har Sawiris fokusert på å tiltrekke seg velstående kjøpere. Luksushotellet Chedi sto ferdig i 2013. Dette skal fungere som et «fyrtårn» for rike investorer.

– Rommene der koster fra 1500 til 18.000 dollar natten. Planen er at turister i luksussegmentet booker seg inn for så å bli overbevist om å kjøpe leilighet av oss, sier Füeg.

Prosjektet har fått myndighetens velsignelse på den måten at Andermatt er blitt fritatt Sveits’ strenge regler som begrenser utlendinger å kjøpe fast eiendom.

– 65 prosent av våre kjøpere er bosatt i Sveits fra før, der en viss andel er av utenlandsk opprinnelse. Utenom det er de aller fleste fra EU-land. Også noen fra Norge.

Fra GT til Birken

Kjartan Aas har ikke møtt noen andre fastboende nordmenn ennå, men han har fått noen henvendelser på Facebook.

– Det er det sosiale som blir den største utfordringen. Hittil har jeg fått mye besøk, og jeg håper det vil fortsette.

Dagene hans går stort sett til ulike aktiviteter, enten det er bakken, langrenn eller «fatbike»-sykling på snøen.

– Dette skiller for så vidt meg fra vanlige folk. At jeg har muligheten til å trappe ned og jobbe kanskje bare en time om dagen.

For ikke å glemme reisemulighetene. 61-åringen sier han ser for seg å dele opp tilværelsen mellom aktivitetsliv i Andermatt og ferieidyll i 50-millionershuset i Cannes, fem timers kjøring unna. I Norge kan han være inntil 60 dager i året.



– Det kommer ikke til å bli noe problem. Med mine interesser er det en drøm å være i Andermatt.

– Har du alltid vært en aktiv type?

– Nei, frem til jeg var 45 gikk jeg på gin tonic. Da hadde det vært 20 år med jobb, som regel doble vakter, og party. Men da sønnen min ble 10, begynte han å gå skirenn og jeg tenkte at «fader, det var de helgene». Så da ble det i stedet skismøring hver fredag kveld og ritt i helgen, og det var helt fantastisk.

Kjartan Aas lot seg rive med, ble med på både terrengløp og sykkelritt, og har siden deltatt i blant annet Birkebeinertrippelen og skirennet Marcialonga i Italia.

– Heldigvis er det blitt sånn at hvis jeg får sykle, gå på ski eller gjøre et eller annet i to timer, så er jeg fornøyd. Det er kanskje ikke den mest luksuriøse livsstilen, men å skulle reise til Karibien eller sitte på cruisebåt... Jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle trives der.