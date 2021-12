Næringsminister Vestre om lønnsstøtten i Stortinget: – Vil ikke kunne bli utbetalt før tidligst januar

Ordningen vil legges frem på en pressekonferanse 19.15, fredag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Næringsminister Jan Christian Vestre møtte i stortinget fredag ettermiddag, og svarte da på spørsmål om hvorfor det ikke har kommet noe til Stortinget om lønnsstøtteordning.

– Som jeg sa vil det komme en proposisjon i januar, sier han og peker på at disse tingene må gjennom ESA og legger til:

– Derfor vil ikke de midlene kunne bli betalt ut før i tidligst januar, men det vil uansett være viktig å skape trygghet om denne ordningen nå.

Han påpeker at regjeringen er avhengige av bevilgningsvedtak fra Stortinget knytte til de andre økonomiske tiltak, selv om de kommer på plass som forskrifter.

– Regjeringen tar altså sikte på å legge fram disse bevilgningsendringene for Stortinget i januar, sier Vestre på talerstolen.

Han trekker frem at de også tar sikte på at de vil få på plass en løsning for at bedrifter får dekket kostnader knyttet til tapt varelager, selv om de gir bort matvarene til veldedige formål, gitt at det ikke er noen hindringer ved det.

Forstår fortvilelsen til rammede bedrifter

Til slutt vil Vestre understreke at:

– Vi forstår veldig godt, veldig godt, den fortvilelsen mange nå føler på. Spesielt de bransjene som er hardest berørt, som har vært gjennom en to år periode med opp og nedturer, frustrasjon, beinhardjobbing, mange nederlag, så oppsider og så skuffelser. Dette er skikkelig tøft, og de skal vite at vi er der for dem, vi hører og vi hører og vi skal gjøre alt det vi kan gjøre for å sikre at de kommer seg best mulig gjennom disse ukene også, avsluttet Vestre.

Vestre påpeker senere fra talerstolen at det ikke fantes noen «nøkkelferdig lønnsstøtteordning fra forrige regjering, som bare kunne tas ut av skuffen og gjeninnføres på minuttet».

– Derfor har regjeringen jobbet intenst med partene for å finne en lønnsstøtteordning, nærmest dag og natt, for å finne en løsning som skal treffe de bedriftene som trenger det, og som skal bidra til at flest mulig kan beholde jobben sin, sa han.

Kalt inn til pressekonferanse

Fredag har TV 2, NRK og NTB meldt at lønnsstøtten fra regjeringen vil gi et beløp på henholdsvis 25.000, 28.000 eller 30.000 kroner per ansatt. Fredag ettermiddag har regjeringen kalt inn til pressekonferanse hvor en midlertidig lønnsstøtteordning vil bli presentert av Vestre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Partene i næringslivet har vært i møter med regjeringen denne uken, og næringsminister Jan Christian Vestre bekreftet onsdag at lønnskompensasjonsordningen ville være klar fredag. Han kunne da ikke svare på om bedriftene ville få pengene før jul.

Da regjeringen møtte i statsråd fredag var ikke lønnsstøtteordningen med, hvilket Rødt reagerte på.

Regjeringen innførte nye, strengere smittevern tiltak denne uken. Det innebar blant annet skjenkestopp og antallsbegrensninger på arrangementer.

Regjeringen la også frem økonomiske tiltak denne uken, men det har ikke vært nok for bedriftene.

Onsdag sendte utelivsaktører ut mer enn 1.000 permitteringsvarsler til sine ansatte, og Fursetgruppen, Akershusgruppen og Rekom-gruppen meldte at de stengte sine steder.

Førstnevnte påpekte da at de ikke kunne holde ansatte på jobb i påvente av lønnskompensasjonsordning, mens Nordic Choice og Thon hotels opplyste at de ventet med å ta en avgjørelse til de så hva ordningen ville innebære.