Næringsminister Vestre om lønnstøtten i Stortinget: - Vil ikke kunne bli utbetalt før tidligst januar

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Næringsminister Jan Christian Vestre møtte i stortinget fredag ettermiddag, og svarte da på spørsmål om hvorfor det ikke har kommet noe til Stortinget om lønnstøtteordning.

– Som jeg sa sa vil det komme en proposisjon i januar, sier han og peker på at disse tingene må gjennom ESA og legger til:

– Derfor vil ikke de midlene kunne bli betalt ut før i tidligst januar, men det vil uansett være viktig å skape trygghet om denne ordningen nå.

Han påpeker at regjeringen er avhengige av bevilgningsvedtak fra Stortinget knytte til de andre økonomiske tiltak, selv om de kommer på plass som forskrifter.

– Regjeringen tar altså sikte på å legge fram disse bevilgningsendringene for Stortinget i januar, sier Vestre på talerstolen.

Fredag har TV 2, NRK og NTB meldt at lønnsstøtten fra regjeringen vil gi et beløp på henholdsvis 25.000, 28.000 eller 30.000 kroner per ansatt.

Partene i næringslivet har vært i møter med regjeringen denne uken, og næringsminister Jan Christian Vestre bekreftet onsdag at lønnskompensasjonsordningen ville være klar fredag. Han kunne da ikke svare på om bedriftene ville få pengene før jul.

Da regjeringen møtte i statsråd fredag var ikke lønnsstøtteordningen med, hvilket Rødt reagerte på.

Regjeringen innførte nye, strengere smittevern tiltak denne uken. Det innebar blant annet skjenkestopp og antallsbegrensninger på arrangementer.

Regjeringen la også frem økonomiske tiltak denne uken, men det har ikke vært nok for bedriftene.

Onsdag sendte utelivsaktører ut mer enn 1.000 permitteringsvarsler til sine ansatte, og Fursetgruppen, Akershusgruppen og Rekom-gruppen meldte at de stengte sine steder.

Førstnevnte påpekte da at de ikke kunne holde ansatte på jobb i påvente av lønnskompensasjonsordning, mens Nordic Choice og Thon hotels opplyste at de ventet med å ta en avgjørelse til de så hva ordningen ville innebære.