Nortura gjenopptar slaktingen etter dataangrep

Nortura ble rammet av et omfattende dataangrep like før jul. Nå gjenopptar selskapet slaktingen, og håpet er å være i normal drift i løpet av uka.

– I dag kjører vi i gang driften igjen. Det vil si slakting, skjæring, videreforedling og utkjøring. Hele verdikjeden, sier Kjell Rakkenes, konserndirektør for kommunikasjon, samfunnsansvar og bærekraft i Nortura, til Nationen.

Selskapet gjenopptar driften ved hjelp av midlertidige løsninger og forsøker å ta igjen arbeidet som måtte utsettes i jula. Målet er å kunne være tilbake i normal produksjon i løpet av denne uka, sier Rakkenes.

Det var tirsdag 21. desember Nortura kunngjorde at de var utsatt for et dataangrep som førte til at de måtte stenge ned sine datasystemer. Det skjedde en uke før også Amedia ble rammet av et alvorlig dataangrep.