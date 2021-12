Kaller inn til pressekonferanse om lønnsstøtte klokken 18.30

Regjeringen vil presentere ny lønnsstøtteordning fredag kveld klokken 18.30.

F.h. næringsminister Jan Christian Vestre etter møtet med NHO-sjef Ole Erik Almelid, administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik under en pressekonferanse onsdag ettermiddag. Vis mer

Partene i arbeidslivet har denne uken sittet i forhandlinger med regjeringen om en lenge etterlyst lønnsstøtteordning til kriserammede bedrifter, hvor målet er å unngå permitteringer.

TV 2 meldte først av mediene om at regjeringen vil gi 25.000 per ansatt per måned for å holde folk på jobb.

Ifølge NRK er det snakk om minst 28.000 kroner i måneden per permitterte som tas tilbake fra permisjon.

NTB erfarer på sin side at bedrifter med et omsetningsfall på 20 prosent kan få inntil 30.000 kroner per ansatt. Ifølge nyhetsbyrået er et minste en virksomhet kan få utbetalt, 3.000 kroner per ansatt per måned.

Alle de tre mediene skriver at ordningen får virkning fra 1. desember, og ifølge NTB og NRK vil den i første omgang vil gjelde ut januar 2022.

Det jobbes fremdeles med detaljene, etter det E24 får opplyst.

En ny midlertidig lønnstøtteordning vil bli presentert på en pressekonferanse med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre klokken 18.30 fredag kveld, skriver regjeringen i innkallelsen til pressekonferansen.

Vedum til Stortinget i ettermiddag

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøker Stortinget, fredag, før pressekonferansen.

– Finansministeren har meldt til Stortinget at han vil komme ved møtets slutt og redegjøre for situasjonen og det vi gjør for å finne løsninger for bedrifter og arbeidsfolk i en krevende situasjon, skriver statssekretær Lars Vangen (Sp) til NTB.

