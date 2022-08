Ferieboliger i utlandet: – Vil overraske om interessen går mye ned

Høy prisvekst her hjemme og svakere kronekurs har ikke lagt noen demper på nordmenns lyst på fritidsbolig i utlandet, mener analytiker.

Spania er landet hvor flest nordmenn kjøper feriebolig. Her fra den populære turistbyen Benidorm på Costa Blanca, Spania.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Interessen for fritidsboliger i utlandet var stabilt høy under hele pandemien, og det var full aktivitet i markedet i vinter og vår. Det virker som det er full rulle også i sommer, sier Bjørn-Erik Øye, analytiker og partner i Prognosesenteret.

Til tross for uroligheter i verden, svakere kronekurs og høy prisvekst det siste halvåret, har Øye troen på at interessen for boliger i utlandet vil holde seg stabilt høy i tiden fremover.

Nærmere 100.000 nordmenn planla å kjøpe fritidseiendom i utlandet sist vinter, ifølge Prognosesenterets halvårige undersøkelse rundt nordmenns ferieboligplaner.

Øye estimerer at mellom 4000–5000 nordmenn går til innkjøp av bolig i utlandet hvert år.

Bjørn-Erik Øye, analytiker og partner i Prognosesenteret, har fulgt fritidsboligmarkeder i utlandet i mange år.

– Det vil overraske meg om interessen går veldig mye ned fremover. Folk har vært hysteriske etter utenlandsreiser etter to år med pandemi, og det er de samme preferansene som driver boligkjøp i utlandet, sier han.

– Krig, uroligheter og høy prisvekst er ikke positive faktorer som spiller inn, men potensialet på kjøpersiden er veldig høy. Flykaos som forhindrer folk av å komme seg til boligen kan også spille negativt inn, men de fleste ser at det er mange aktører å benytte seg av her, fortsetter Øye.

Interessen øker mer enn tilbudet

Jørgen Hellestveit, leder for Finn Eiendom, forteller at interessen for boliger til salgs i utlandet har steget jevnt og trutt etter pandemien.

– Denne sommeren ser vi de samme trafikktallene per annonse som vi så før pandemien. Vi har derimot ikke fått like mange annonser på markedsplassen vår som den gang, sier han.

Jørgen Hellestveit, leder for Finn Eiendom, sier at trafikktallene per annonse på markedsplassen er de samme som før pandemien.

For øyeblikket ligger det ute drøyt 9000 utenlandske boliger til salgs på Finn. Rundt 7000 av disse ligger i Spania, som er det mest populære landet blant nordmenn å kjøpe feriebolig i, etterfulgt av Sverige.

Hellestveit sier at dette er drøye 30 prosent færre annonser enn i 2019.

– Vi fulgte spent med på denne kategorien nå i våres og ventet en kraftig oppsving i utenlandsmarkedet når reiserestriksjonene slapp opp. Fasiten så langt viser kanskje at interessen for å se på eiendommene på FINN har økt mer enn tilbudet, sier han.

Les også En av to hytter selges under prisantydning: – Festen i markedet er over

Påvirkes ikke av prisvekst og svak krone

Det siste halvåret har vært preget av høy prisvekst her hjemme, samt svekkelse for den norske kronen mot flere valutaer. Norges Bank har samtidig varslet at styringsrenten skal videre opp nå i august.

Høyere renter og svak krone har ikke veldig mye å si for de som velger å kjøpe seg bolig i utlandet, ifølge Øye i Prognosesenteret.

– Levekostnadene i eksempelvis Spania er betydelig lavere enn hjemme i Norge, noe som forsvarer prisveksten og en svakere kronekurs. Det er først og fremst varme, sol og kultur som er viktigst når folk kjøper seg bolig i utlandet, sier han.

Øye peker også på at de som kjøper feriebolig utenlands i utgangspunktet er en ressurssterk kjøpegruppe.

– Dette er som oftest folk i 50-årene, som ikke er spesielt rentesensitive. I tillegg har mange sittet på gjerdet gjennom pandemiårene og ventet med å kjøpe bolig.

Les også Hytteprisene steg kraftig i første halvår

Hellestveit i Finn Eiendom sier at økte renter og makroøkonomiske uroligheter ofte slår tidligere ut på fritidsboligmarkedet enn i boligmarkedet, uavhengig om det er i Norge eller utlandet.

Han mener det fortsatt vil være kjøpsmuligheter for de som ønsker seg en bolig utenlands.

– Nordmenn har høyere kjøpekraft enn innbyggere i mange andre land, så sånn sett vil nordmenn fortsatt ha muligheter til å investere, der resten av Europa kanskje i større grad må moderere seg, sier Hellestveit.

Flere ønsker finansieringsbevis

Mange som kjøper bolig i Spania, Frankrike eller Portugal finansierer boligen med lån gjennom DNB Luxembourg.

Knut Øvreeide, kredittsjef i DNB Luxembourg, sier at det har vært veldig bra aktivitet av kunder som ønsker finansieringsbevis til å kjøpe bolig utenlands.

– Pågangen har tatt seg opp betydelig etter coronapandemien. I forhold til fjoråret ser vi en økning på over 20 prosent første halvår, sier han.

Knut Øvreeide, kredittsjef i DNB Luxembourg, forteller om solid oppgang fra i fjor i antallet som ønsker finansieringsbevis til å kjøpe feriebolig i utlandet.

Øvreeide sier at en relativ svak kronekurs samt økt rente ikke ser ut til å ha veldig stor innvirkning på interessen for å kjøpe fritidsbolig utenlands.

– De som kjøper bolig i Frankrike eller Spania kan låne penger til kjøpet i euro, så kronekursen vil derfor ikke spille en så stor rolle. Samtidig har de fleste som ønsker å kjøpe feriebolig i utlandet en god og trygg økonomi, så det trenger ikke ha så mye å si at kronen er relativt svak. De fleste har nå tilpasset seg en kronekurs mot euro på 10, sier han.

– Nå har de fleste vent seg til et svært lavt rentenivå, og mange har ikke helt tatt innover seg at rentene beveger seg oppover, fortsetter Øvreeide.

Les også Ingen brems i ferieforbruket

Han sier at boligprisene i eksempelvis Spania har gått opp de siste årene men at han er spent på å se prisutviklingen for de rimeligere boligene i tiden fremover.

Det stigende kostnadsnivået, som man ser i de fleste land, kan påvirke etterspørselen og prisutviklingen.

– Høyere kostnader kan selvfølgelig også føre med seg en prisoppgang i boligmarkedet da prisen på å bygge nytt vil stige, dette vil igjen drive prisene i bruktmarkedet oppover, sier han.

Øvreeide legger til at pengesterke nordmenn mest sannsynlig vil kunne håndtere det å kjøpe seg en feriebolig også i årene fremover, selv om prisene vil fortsette å øke.

Les på E24+ Mat, reise, strøm – så mye dyrere er det blitt