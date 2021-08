Oppdrettsmilliardær om Witzøe-kritikk: – Helt på trynet

Oppdrettsmilliardær Helge Møgster støtter Gustav Witzøes angrep på formuesskatten. – Selskapene våre må takke nei til interessante muligheter fordi de må betale utbytte til å dekke eiernes skatteregning, sier han.

FORSVARER KONKURRENTEN: Austevoll Seafood-topp Helge Møgster tar sin bransjefelle Gustav Witzøe i forsvar etter kritikken mot sistnevntes skatteutspill. Vis mer

– At jeg er negativ til formuesskatt er ingen hemmelighet. Det har jeg sagt i lang tid, basert på at det favoriserer utenlandske eiere foran norske eiere, sier Helge Møgster til E24.

Sammen med familien kontrollerer han 56 prosent av sjømatselskapet Austevoll Seafood, som prises til nær 24 milliarder kroner på Oslo Børs.

Han har fulgt den opphetede debatten i kjølvannet av Salmar-gründer Gustav Witzøes nylige frontalangrep på formuesskatten.

I et intervju med VG argumenterte Witzøe blant annet for at formuesskatt tapper bedriften for ressurser, og dermed hindrer bevaring av arbeidsplasser og utvikling av nye.

Uttalelsene er blitt tilbakevist av blant andre NHH-professor Jarle Mjøen, som mener skattens skadevirkninger på verdiskaping i næringslivet er «sterkt overdrevet».

– Men du stiller deg bak Witzøes argumenter?

– Det han sier er en realitet. Pengene til å betale skatten må jo hentes fra et sted. Det trodde jeg professorer ved Norges Handelshøgskole skjønte, når selv jeg med syv års folkeskole, to år på realskole og ett år på fiskerifagskolen på Melkeplassen skjønner det, sier Møgster.

– Kunne investert én milliard mer i året

Austevoll Seafood eier blant annet aksjemajoriteten i lakseoppdretteren Lerøy Seafood Group, som har gått som en kule på Oslo Børs i 2021.

Etter en opptur på 41 prosent så langt i år prises Lerøy til 50 milliarder kroner. Austevoll-aksjen er opp nesten like mye, og har dermed økt Møgster-familiens papirformue med 3,2 milliarder siden nyttår.

I mai betalte Lerøy ut 1,2 milliarder kroner i utbytte til Austevoll Seafood og de øvrige eierne.

Formuesskatt Formuesskatten bringer inn rundt 15 milliarder kroner i året til staten.

Under Erna Solberg har regjeringen redusert satsen for formuesskatt fra 1,1 prosent til 0,85 prosent

Arbeiderpartiet har foreslått å øke skatten til 1,1 prosent. Det vil ifølge partiet selv øke fellesskapets inntekter med rundt syv milliarder kroner i året. Vis mer vg-expand-down

Samtidig gikk det ut et utbytte fra Austevoll Seafood på 710 millioner kroner, hvor nær 400 millioner tilfalt Møgster-familien og deres investeringsselskap Laco.

Møgster opplyser at 80 prosent av det årlige utbyttet fra Laco går til betaling av formues- og utbytteskatt. I perioden 2017–2019 har utbyttet fra Laco vært på 150 millioner kroner per år.

Dette er Helge Møgster (68) Fisker og forretningsmann fra Storebø i Austevoll. Sentral i oppbyggingen av sjømatkonsernet Austevoll Seafood og offshorerederiet DOF.

Etablerte investeringsselskapet Laco med sin bror Ole Rasmus Møgster, som gikk bort i 2010.

Tidsskriftet Kapital anslo Helge Møgsters formue til 4,3 milliarder kroner ved utgangen av 2020. Vis mer vg-expand-down

– Har det gått negativt utover Austevoll Seafood og Lerøy at dere som hovedeiere må betale formuesskatt?

– Det hender at begge disse selskapene må takke nei til interessante muligheter, som følge av at det må betales utbytte for å dekke eiernes formues- og utbytteskatt, sier Møgster.

Han viser til at Austevoll Seafood og Lerøy samlet investerer mellom to og tre milliarder i året, i hovedsak i Norge.

– Vi er til stede i 92 kommuner fra Kirkenes til Oslo, og har nesten 4.000 ansatte i Norge. Uten utbytte hadde vi frigjort en liten milliard ekstra i året til investeringer i disse virksomhetene, sier Møgster.

– Vil det si at utbyttepolitikken til Austevoll Seafood og Lerøy er styrt av Møgster-familiens behov for å betale formueskatt?

– Både nei og ja. Vi er avhengig av utbytte for å betale skatten vår, så enkelt er det. Dersom selskapet ikke har anledning til å betale utbytte, da er det ikke annen råd enn å selge seg ned, sier Møgster.

– Helt på trynet

I intervjuet med VG påpekte Gustav Witzøe, Norges 6. rikeste med en formue anslått av Kapital til 33,5 milliarder, at han hadde spart masse penger på å flytte ut av Norge eller solgt bedriften til utlandet.

På spørsmål om han hadde vurdert å flytte ut av landet, svarte han at «det vil i hvert fall komme en dag hvor det blir mer aktuelt enn hva det er for øyeblikket.»

Uttalelsene ble oppfattet av flere som en trussel om å flagge ut formuen. Rødt-kandidat Sofie Marhaug uttalte til VG at Witzøe «bare kunne flytte», siden Salmars arbeidsplasser og oppdrettsanlegg uansett ikke kunne flyttes ut av landet.

HARD MEDFART: Salmar-gründer Gustav Witzøes angrep på formuesskatten i forbindelse med statsminister Erna Solbergs (H) besøk i slutten av juli har vakt stor oppmerksomhet. Vis mer

Marhaug og Rødts partileder Bjørnar Moxnes har begge tatt til orde for at staten bør kjøpe seg inn i fiskeoppdrett og «overta arbeidsplassene».

Møgster er opprørt over flere av reaksjonene han har sett på Witzøes skatteutspill de siste ukene.

– Jeg synes det er helt på trynet at man kan få seg til å si at Gustav bare kan selge aksjene sine og flytte ut. Her har vi en supergründer som har bygget opp verdens beste oppdrettsselskap, med lokal tilknytning, og så får han slikt slengt etter seg?

– Bare se på de selskapene som er eid av utlendinger, du får ikke de til å investere i Kyst-Norge slik Gustav har gjort. Det er helt umulig, sier Møgster.

– Har du og familien vurdert å flytte til utlandet?

– Nei, det er det ingen planer om, men jeg kan godt forstå om Gustav Witzøe sier han vurderer det. Det er helt naturlig når det koster 300 millioner kroner ekstra i året å bo i Norge, som man hadde sluppet hvis man bodde i andre land, sier Møgster.

Fnyser av utspill om statlig satsing

– Dette er jo ikke akkurat noe nytt fenomen. Både Stein Erik Hagen og Svein Støle flyttet milliarder i formue ut av Norge uten at det fikk så mye oppmerksomhet, men når Gustav sier noe, så blir det et himla liv, sier Møgster.

Han har en klar beskjed til de som nå argumenterer for at staten skal kjøpe seg inn i og drive oppdrettsnæringen selv.

– Staten er kontrollerende eier i Norsk Hydro, som eide Hydro Seafood (forløperen til Mowi, red. anm.) og solgte det for knapper og glansbilder til utlendinger på 2000-tallet. Staten eide Ewos og Cermaq, som også ble solgt til utlendinger, sier Møgster.

– Begge gangene var jeg med i grupper som prøvde å bevare dette på norske hender, men vi kom ikke til bordet og fikk aldri snakket med beslutningstakerne. Så staten har meldt seg ut som eier av norsk oppdrettsnæring for lenge siden, sier Austevoll Seafood-toppen.