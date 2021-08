Stein Erik Hagen selger Kremmerhuset

Hagen og Canica selger interiørkjeden etter en solid snuoperasjon. Prisen holdes imidlertid hemmelig.

Stein Erik Hagens Canica selger Kremmerhuset. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum/NTB

1. september skjer transaksjonen, og Dalema kjøper 100 prosent av aksjene i Kremmerhuset fra Canica. Prisen for aksjene er ikke kjent.

– Selskapet har stort potensial for videre vekst både i fysisk butikk og ikke minst på nett, sier eier og administrerende direktør Dag Leo Martinsen i Dalema i meldingen. Selskapet er heleid av Martinsen og familien.

Dalema Gruppen driver ifølge nettsiden med handelsvirksomhet innen import, varehandel, industri og fast eiendom. Selskapet opplyser at de hadde driftsinntekter på 1,5 milliarder kroner i 2020.

Martinsen har ifølge tidsskriftet Kapital en formue på 1,35 milliarder kroner, og er rangert som Norges 258. rikeste.

Regnskapet viser at inntektene til Kremmerhuset økte fra omtrent 260 millioner i 2019 til omtrent 325 millioner kroner i 2020.

I fjor hadde kjeden et resultat før skatt på omtrent 34,9 millioner kroner, opp fra minus omtrent 16,4 millioner i 2019, viser regnskapet. Da hadde selskapet også gått med underskudd de to foregående årene.

– Har stor tillit

I år opplever de «god vekst» til tross for at flere butikker var stengt som følge av smitteverntiltak tidligere i år.

Daglig leder i Kremmerhuset Vebjørn Torstenes sier at han ser frem til å utvikle selskapet videre med nye, norske eiere i meldingen.

– Dalema som ny eier kommer til å bli veldig bra. Det er et solid, norskeid selskap som har høye ambisjoner for Kremmerhuset. Jeg har stor tillit til det de nye eierne står for og deres arbeidsmåte, sier Torstenes i meldingen.

I dag har kjeden 63 butikker, nettbutikk og over 500 ansatte, ifølge nettsiden.

– Godt fornøyde med avtalen

Administrerende direktør i Canica, Nils Selte, sier at de er trygge på at Dalema blir gode eiere.

– Og er godt fornøyde med avtalen vi har blitt enige om, sier han.

Canica er Stein Erik Hagen og familiens investeringsselskap. Selskapet har eierandeler i blant annet Orkla og Komplett.

I 2014 kjøpte Stein Erik Hagen interiørkjeden fra gründer Jens Otto Hoff. Hoff sa da til E24 at det var vemodig, men nødvendig.

Da ville ingen av dem kommentere hvor mye Hagen betalte for interiørkjeden.