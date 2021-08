Nytt inntektsfall for Tone Damli

For andre år på rad faller inntektene for Tone Damli AS.

Tone Damlis selskap hadde inntekter på nesten en million i fjor. Vis mer

Tone Damlis personlige selskap, Tone Damli AS, har kommet med et nytt årsregnskap. Tallene viser at nedgangen fortsetter for artisten og influenceren.

Totalt fikk Tone Damli inntekter på i underkant av én millioner kroner i fjor. Det er ned fra 1,5 millioner i 2019 og et kraftig fall fra året før der igjen, da inntektene var på 2,4 millioner kroner.

Overskuddet etter skatt endte på 171.000 kroner i 2020, en nedgang på rundt 123.000 sammenlignet med året i forveien.

Påvirket av pandemien

2020 var året da Damli var med i Melodi Grand Prix i februar, før pandemien kom og kulturarrangement ble hardt rammet av smittevernrestriksjoner.

– Den pågående situasjonen med covid-19-viruset har påvirket selskapet si drift og økonomi i 2020, står det i en note til regnskapet.

Under kan du se en oversikt over tidligere resultater:

Det ble utbetalt 539.846 kroner i lønn og annen godtgjørelse til daglig leder i fjor viser regnskapet. Året før tok hun ut 606.100 kroner i lønn.

– Det har startet ganske fint

Tone Damli er ikke tilgjengelig for å kommentere fjorårets regnskap, sier hennes manager David Eriksens, men kan fortelle at året i år har vært bedre for Damli enn i fjoråret.

– Vi må jo tro at muligheten for å komme seg opp på scenen og gjøre eventer, og konserter snart er på plass, men det har startet ganske fint, sier Eriksen om fremtidsutsiktene.

Han påpeker også at Damli og kjæresten Markus Foss i oktober i fjor fikk sitt andre barn sammen, sønnen Marlon.

Det er ikke bare som artist at Damli livnærer seg. Ifølge managementet hennes Eccentric People kan hun også bookes til blant annet designsamarbeid, modelloppdrag og annonsering i sosiale medier.

Damli har 326.000 følgere på Instagram, og blant annonsørene i fjor finner man Coca-Cola og Kremmerhuset.