Hotelldirektør: – Bransjen tåler ikke en runde til

Hotellene jubler over lettelsene på skjenkeforbudet. De advarer samtidig mot å ta i bruk tiltaket en gang til.

Irene Lien, hotelldirektør på Hafjell Hotell, er lettet over at skjenkestoppen er historie. Samtidig frykter hun for at folk skremmes bort fra den usikre servicebransjen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det var en gledens dag, og jeg må bare si takk for at de endelig åpner for skjenking igjen, noe de burde ha gjort for lenge siden, sier Irene Lien, hotelldirektør på Hafjell Hotell i Øyer.

Torsdag kom regjeringen med en rekke lettelser i coronatiltakene, deriblant oppheving av den mye omdiskuterte skjenkestoppen.

Nå har steder med skjenkebevilling lov til å servere alkohol frem til klokken 23.00. Skjenkingen skal skje ved bordene, og serveringsstedet må sørge for at det er minst én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Lien håper at regjeringen aldri tar i bruk skjenkestopp som et tiltak igjen etter dette.

– Er det noe hotell- og restaurantbransjen er gode på, så er det smittevern. Bransjen vil ikke tåle flere nedstengninger, sier hun.

Hafjell, som er en av landets mest populære skidestinasjoner, fikk som vanlig mange tilreisende rundt jul og nyttår. Hva hotellet har tapt på ikke å kunne servere alkohol, har ikke Lien regnet på.

– Det ville uansett ikke vært morsom lesing, sier hun.

Irene Lien er redd for konsekvensene pandemien får for hotell- og restaurantbransjen. Vis mer

– Rene julekvelden

Tony Eide, styreleder og eier i hotellkjeden Festningshotellene, sier at opphevingen av skjenkestoppen ble mottatt med stor glede hos dem også.

Festningshotellene driver blant annet Oscarsborg Festning og Reenskaug Hotel i Drøbak.

– Det oppleves som rene julekvelden for oss, forteller han til E24.

Likevel er ikke Eide optimistisk med tanke på hele driften. For kurs- og konferansehotellene hersker det fortsatt en del usikkerhet rundt lønnsstøtten, og han tror at bransjen generelt sett fremdeles har en vanskelig tid i møte.

– Nå som bransjen sitter igjen med en tung ryggsekk med utgifter og tapte inntekter etter nærmere to år med pandemi, er det klart det blir utfordrende for mange å komme seg på beina igjen, sier han.

Tony Eide, styreleder i den lille hotellkjeden Festningshotellene, mener støtteordningene ikke har strukket til. Vis mer

Oppgitt

Mange har uttrykt at kompensasjonsordningene rettet mot restaurant-, hotell- og utelivsbransjen langt ifra er gode nok.

Før jul samlet en rekke representanter fra bransjen seg fremfor Stortinget for å demonstrere mot regjeringens kompensasjons- og lønnsstøtteordninger. Hovedbudskapet til mange av de fremmøtte var at lønnskompensasjonen bør dekke 100 prosent av lønnen til 100 prosent av de ansatte.

Lien ved Hafjell Hotell er lei av at smitteverntiltakene alltid skal gå utover hotell- og restaurantnæringen.

– Alltid er det vi som må ta den verste støyten. Det er nesten så de gjør narr av bransjen vår, sier hun oppgitt, og fortsetter:

– Skal de stenge ned igjen på nytt, må de komme med støtteordninger som aldri før, og dekke 100 prosent av lønnen til de ansatte. Bransjen tåler ikke en runde til.

Eide i Festningshotellene deler det samme synet. Han beskriver holdningen til bransjen som «småarrogant».

– Hotell- og restaurantnæringen er blant de mest regulerte bransjene i Europa, og det lå allerede mange forskrifter på oss før skjenkestoppen kom. Vi følger de samme strenge smittevernreglene som alle andre, så å legge de strengeste tiltakene på oss gang etter gang blir feil, sier han.

Tror konkursene vil komme

Eide mener at rammebetingelsene som settes for hotell- og restaurantbransjen vil være avgjørende fremover. Blant annet lavere moms på mat og vil være et tiltak som hadde hjulpet.

Eide synes synd på de som driver hoteller og restauranter rundt om i landet.

– Fremover vil vi se skadene pandemien har påført. Konkursene vil garantert komme, slår han fast.

Lien er enig med Eide, og frykter også at mye arbeidskraft vil forsvinne dersom de må permitteres på nytt.

– Folk er slitne og lei. Å rekruttere folk til servicebransjen vil bli vanskeligere fremover. Ingen vil jobbe i en så usikker bransje, sier hun.

