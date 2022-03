Norsk selskap tror deres russiske fabrikk blir annektert

Jotunfjell Partners får ikke lenger betalt sine kostnader for tekstilfabrikken de eier i den russiske byen Velikije Luki. Vesten har undervurdert Russlands brutalitet, mener Marius Bu i investeringsselskapet.

– Vi må vel forvente at eiendommen på en eller annen måte blir konfiskert/annektert.

Det skriver Marius Bu i investeringsselskapet Jotunfjell Partners i en e-post til UD, som E24 har fått innsyn i.

Jotunfjell Partners er mest kjent for å eie en rekke flyplass-butikker, og for å ha kjøpt opp restene etter ulike konkurser – deriblant Vita og Enklere Liv.

Investeringsselskapet Jotunfjell Partners har blant annet 24 butikker på Steen & Strøm Magasin i Oslo.

Etter et oppkjøp i Sverige for noen år siden ble selskapet også eiere av et industriselskap med flere fabrikker i Baltikum, Russland og Hviterussland.

Virksomheten er stort sett avviklet nå, med unntak av to anlegg i Pskov-regionen helt vest i Russland, skriver Bu til UD. Det ene ligger i Velikije Luki, et annet i Loknia.

– Sistnevnte anlegg ble fullstendig ramponert og knust under en salgsprosess for omtrent fem år siden da kjøper ikke klarte å finansiere kjøpet. Fabrikken i Velikije Luki er intakt og vedlikeholdt og har drevet en småskala produksjon for lokalt marked for å dekke minimumskostnader, heter det i brevet.

Rettssaker og sabotasjeanslag

Til E24 sier Marius Bu at Jotunfjell Partners ikke ønsker å gå i detalj om situasjonen av hensyn til sikkerhetsrisikoen for ansatte ved fabrikken.

Han forteller at fabrikken driver tekstilproduksjon, nesten utelukkende arbeidsklær for kjente skandinaviske merker.

Til Utenriksdepartementet forklarer Bu at det har vært et turbulent eierskap i Velikije Luki.

– Det har vært tre fiktive forsøk på å utfordre vårt eierskap rettslig, som utfordrer har vunnet i første og lokal rettsinstans, men som vi har tilbakevist i høyere og ikke-korrupt rettsinstans. Det har også vært gjort sabotasjeanslag ved kapping av vannåren under nyttårshelgen for noen år siden.

Bu sier til E24 at han tror deres erfaringer er ganske vanlige for næringsdrivende i Russland.

– Det er på mange måter et rettsløst samfunn. Det har blitt helt tydelig for oss at det er snakk om et system der man benytter den makten man har, gjennom både vold og penger. Vi i Vesten har undervurdert brutaliteten og hvor farlig Russland er.

Forventer annektering

Fremover regner Jotunfjell Partners med at de ikke vil være i stand til å finansiere årlige kostnader som strøm og eiendomsskatt.

– Da må vi vel forvente at eiendommen på en eller annen måte blir konfiskert/annektert, skriver Marius Bu til UD.

– Om ikke av myndighetene, så av skurker, legger han til overfor E24.

Vestlige land har de siste ukene vedtatt mengder sanksjoner overfor Russland. Tiltakene skal ramme landets økonomi ved å gjøre det vanskelig eller umulig for Russland å gjøre handler med omverdenen.

– Å sende penger til Russland nå vil være umusikalsk, så vi kan ikke gjøre annet enn å sitte og se på. Når vi ikke vil kunne innfri våre økonomiske forpliktelser, så er det vanskelig å si hva som skjer, sier Bu.

Kanskje verdt 10 millioner

Marius Bu forteller at fabrikken i Velikije Luki er en ganske uvesentlig eiendel rent økonomisk.

– Vi hadde tenkt at den bare skulle få gå på lav kapasitet. Fabrikken er kanskje verdt 10 millioner kroner.

Han sier det er snakk om få ansatte, under 10, og at Jotunfjell Partners har en stor bekymring for disse menneskene.

I mailen til UD spør Bu om hva som er Utenriksdepartementets anbefaling til dem og andre i tilsvarende situasjon.

I svaret, som E24 har sett, skriver departementet at «inntil det norske regelverket er på plass henstilles det om å sette seg inn i det relevante regelverket som er vedtatt av EU».

75 henvendelser

UD har blitt kontaktet i flere runder, men har ikke hatt anledning til å gi en kommentar til denne artikkelen. Tidligere i uken opplyste departementet til E24 at det er 75 selskaper som har tatt kontakt med dem med spørsmål om Ukraina-krigen.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet uttalte at han forstår at dette er en krevende situasjon og at næringslivet har et stort informasjonsbehov.

– Vi har derfor hatt løpende dialog med næringslivet, også med NHO, de siste ukene. Vi har hatt flere informasjonsmøter og har også invitert til et nytt møte på mandag. Vår dør er alltid åpen.

UD har fra og med denne uken også hatt en telefontjeneste hvor næringslivet kan ta kontakt.