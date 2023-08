Kjell Inge Røkke har solgt toppleilighet

Den kjente milliardæren har nå solgt to leiligheter i Molde.

I dette komplekset har Kjell Inge Røkke nå solgt to leiligheter.

Forretningsmannen, som flyttet til Sveits, har kvittet seg med to leiligheter i Molde. Senest en penthouseleilighet.

– Den ble solgt på lørdag, sier eiendomsmegler i Møremegling, Anders Sæternes til Romsdals Budstikke, som meldte om saken først.

Megleren bekrefter opplysningene overfor E24.

Toppleiligheten hadde en prisantydning på 15 millioner kroner. Den 253 kvadratmeter store leiligheten lå ute med tidenes høyeste prisantydning for en Molde-leilighet.

Salgssummen endte på 12 millioner kroner.

– Forventet å bruke litt tid

– Vi hadde kanskje forventet å bruke litt tid på salget. Men det er jo positivt at det gikk såpass fort. Med en pris på 12 millioner kroner er det den høyeste prisen en leilighet på bruktboligmarkedet i Molde har gått for, sier Sæternes.

Røkke kjøpte leiligheten for 7,5 millioner kroner i 2004.

– Det har vært vanskelig å sette en prisantydning på denne leiligheten, men nå har den vært prøvd lenge nok i markedet og vi er trygge på at det var en god pris, sier han.

Milliardæren hadde også en mindre leilighet med prisantydning på 4,5 millioner kroner ute til salgs. Den ble solgt i juli til prisantydning.

Overført til ekskona

Den kjente milliardæren overførte flere av sine eiendommer til ekskona Anne Grete Eidsvig da han utvandret til Sveits høsten 2022.

Røkke står fremdeles som eier av hyttepalasset han fikk bygd på Oppdal på slutten av 90-tallet. «Røkke-tunet» er for øyeblikket under kraftig oppgradering og skal strekke seg over 4600 kvadratmeter når det står ferdig.

Røkke står også oppført med en eiendom på Skøyen i Oslo samt en eiendom på Konglungen i Asker med Eidsvig som medeier.