Økokrim vil undersøke Borten Moe-saken

Økokrim-sjef Pål Lønseth sier til E24 at Økokrim vil undersøke Ola Borten Moes aksjehandler.

Økokrim-sjef Pål Lønseth

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Vi kommer til å undersøke denne saken nærmere, for å se om det er grunnlag for å åpne en etterforskning. Innsidehandel er en aktuell bestemmelse å se nærmere på, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth i E24.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har i et intervju med E24 innrømmet at han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen. Våpen- og teknologikonsernet eier indirekte 25 prosent av Nammo, gjennom den finske våpenleverandøren Patria.

Borten Moe ble spurt av TV2 om han trodde Økokrim kom til å se på saken:

– Økokrim er uavhengig så de gjør jo det de finner for godt, og det antar jeg at de gjør, sa Borten Moe til TV2.

Anders Lundell, kommunikasjonssjef for Ola Borten Moe, sier til E24 at det ikke er mye å si, utover at de legger alle kortene på bordet og vil svare på spørsmålene de får, uavhengig av om det er fra media eller andre.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Under et intervju med E24 torsdag sa Borten Moe at han ikke hadde noen informasjon som ikke var offentlig kjent, om regjeringens arbeid med Nammo-avtalen, da han kjøpte aksjene i Kongsberg Gruppen 5. januar.

– Før det (regjeringsmøtet, red.anm.) har jeg ikke hatt noen kjennskap til denne saken. Ikke snakket med noen om det. Ikke vært med på noen drøftelser om det. Null kjennskap, sier Borten Moe.

Dokumentene om avtalen, et såkalt «regjeringsnotat», ble sendt til Borten Moes departement ettermiddagen 11. januar.

Saken hadde det vært på høring hos flere departementer fra 6. januar, men Kunnskapsdepartementet var ikke blant departementene som fikk dokumentene, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Videre sier statsråden at han kun har hatt offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene han har kjøpt aksjer i, i sin tid som statsråd.

Ønsker å fortsette som statsråd

Borten Moe sier også at andre aksjekjøp han har gjort de siste årene var brudd på regjeringens retningslinjer for handel med aksjer.

Innrømmelsen kom etter at E24 tidligere i uken stilte Borten Moe en rekke spørsmål om mulige interessekonflikter i forbindelse med at han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen 5. januar i år.

Statsråden brøt også habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars 2023, da regjeringen økte rammen for kontrakten med Nammo.

Borten Moe sier han ønsker å fortsette som statsråd, men at det forutsetter at han har tillit. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har foreløpig ikke besvart E24s spørsmål om han fortsatt har tillit til Borten Moe.