Mener de ble lurt inn i stor svindelsak: – Et sinnrikt system

Syv menn må møte i retten i omfattende svindelsak der politiet mener flere hundre millioner ikke er bokført. Ingen erkjenner straffskyld, men flere skylder på én mann.

REGNSKAPSKONTOR: Den tiltalte regnskapsføreren Trond Kaarem hadde kontorer i Bygdøy allé i Oslo.

I en 28 sider lang tiltale mot de syv beskriver påtalemyndigheten økonomisk skattesvik og utroskap som totalt omfatter flere hundre millioner kroner.

I sentrum for sakskomplekset står et regnskapskontor som befant seg på Oslos vestkant.

Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld.

Før rettssaken peker flere av dem på mannen bak regnskapskontoret, og mener han har trukket dem med seg inn i rettssaken.

Tirsdag begynner rettssaken i Oslo tingrett. Det er satt av ti uker.

RAZZIA: Politiet og skatteetaten aksjonerte i februar 2020.

Erkjenner ikke straffskyld

I februar 2020 aksjonerte politiet og skatteetaten mot flere adresser på Østlandet.

Over 100 etterforskere og ansatte i skatteetaten deltok. Hovedmålet var et kontor i Bygdøy allé i Oslo, hvor regnskapsføreren Trond Kaarems (59) selskap Regnskapsavdeling 1 (Rav 1) holdt til.

Kaarem er regnskapsfører, og styreleder og daglig leder i flere aktive virksomheter.

– Rav 1 har muliggjort det vi mener er straffbare forhold for kundene, men også for egen del. Som regnskapsfører har man styring på hvordan transaksjoner kan bli ført, og hva man kan unnlate å føre, sier aktor og politiadvokat Carl Johan Løken i Oslo politidistrikt.

Totalt mener politiet at Kaarem mellom 2015 og 2020 har unnlatt bokføring av banktransaksjoner på til sammen kroner 235,5 millioner.

Hovedtiltalte Trond Kaarem erkjenner ikke straffskyld, ifølge hans advokat Pål Sverre Hernæs.

– Han vil forklare seg for retten og har ikke noen kommentarer utover dette, sier Hernæs til E24.

FORSVARER: Pål Sverre Hernæs er Trond Kaarems forsvarer i saken.

– Vanskelig å oppdage

Det er hovedsakelig to hovedtiltalte i saken: Kaarem og Finn Arne Berntsen (59).

De to er tidligere kjent for at de var styreleder og daglig leder i Dataroom, det norske selskapet som representerte de russiske eierne av den omstridte serverparken og bitcoinfabrikken i Alvdal.

Bitcoinfabrikken er ikke en del av dette sakskomplekset.

Kaarems selskap Regnskapsavdeling 1 er derimot sentralt i saken. Ifølge tiltalen har Berntsen utstedt fiktive fakturaer via sitt selskap Terrassen Råd, Økonomi Kvalitet og Konsulenttjenester! AS (TRØKK), og Kaarem har bokført fakturaene.

Dermed har de lagt til rette for at kundene har unndratt skatt, mener påtalemyndigheten.

– De har hatt en rekke kunder, og i egenskap av å være regnskapsførere har de også kontrollert selskaper som er omtalt som bistandsselskaper, sier Løken.

– Dette er lovbrudd som er vanskelig å oppdage, man kan få transaksjoner til å fremstå som noe annet ved å utferdige fiktive dokumenter og tilsløre bokføringen.

Løken trekker frem et eksempel fra tiltalen der påtalemyndigheten mener det ble sendt en fiktiv faktura på mange hundretusen til et av kundeselskapene, som så ble betalt, uten at fakturaen gjaldt reelt utførte tjenester. Dette for å forsøke å legitimere et ulovlig uttak fra selskapet.

– Det er et uttak som ikke er lønn eller utbytte, og tiltalen bygger på at det er gjort for å unngå skatt, samt urettmessig å få fradrag for merverdiavgift, sier han.

– Mye penger er ifølge tiltalen borte. Har dere noen teori om hvor de har tatt veien?

– Generelt har pengene endt opp noe ulikt, litt avhengig av hvilket tema en fokuserer på. Når det gjelder for eksempel utroskapene der tiltalen bygger på at det er brukt fiktive fakturaer, så mener påtalemyndigheten at mesteparten av uttakene har endt opp hos kundene privat, og noe har blitt værende i regnskapsførerfirmaet. I tillegg bygger tiltalen på at fakturaene har blitt brukt til å urettmessig fradragsføre merverdiavgift, forteller Løken.

TINGHUSET: Saken vil gå i Oslo tingrett. Det er satt av 10 uker.

– Et sinnrikt system

Finn Arne Berntsens forsvarer, Lars Enger, sier at han ikke ønsker å kommentere saken.

De andre mennene i saken er tiltalt for ulik grad av aktsomhet og medvirkning. Alle hadde Rav 1 som regnskapsfører.

Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Advokat Linnea Karlberg representerer en mann som var styreformann i et gründerselskap som benyttet Rav 1. Hun sier han heller ikke erkjenner straffskyld.

– Han er blitt lurt inn i et sinnrikt system laget av hovedmannen i saken Trond Kaarem, som har resultert i tiltale. Vår klient har ikke forstått konsekvensene av det som påstås fra påtalemyndighetens side, og er ikke enig i deres beskrivelser, sier Karlberg.

E24 har forelagt påstanden om at Kaarem har lurt sine kunder for hans forsvarer Hernæs. Han ønsker ikke å kommentere.

– Vår kommentar til dette er at vår klient vil forklare seg for retten og vil besvare spørsmål der. Som hans advokater vil vi prosedere saken for retten og ikke i media. Av den grunn har vi ingen kommentar til påstandene nå, skriver han i en tekstmelding.

Håkon Brækhus forsvarer en vaktmester som har brukt Rav 1. Også han mener at han ikke er skyldig i tiltalen.

– Han erkjenner ikke for noen av postene. Han har vært vaktmester, og har henvendt seg til Rav 1 på ordinær måte. De skulle ta seg av alt av økonomisk som selskap, og rapportere til myndighetene. Så opplever han at de har tatt penger fra hans selskap, sier Brækhus.

Har hentet meddommere med spesialkompetanse

André Kirkholm, Arnt Angell og Håkon Juell Hassel forsvarer de tre siste mennene. De opplyser til E24 at heller ingen av deres klienter erkjenner straffskyld.

Det er satt av ti uker til å behandle saken i Oslo tingrett. I et forsøk på å presentere saken pedagogisk har påtalemyndigheten lagt opp til at man tar for seg et selskap av gangen.

Fordi saken er kompleks er det plukket ur meddommerne som har spesialkompetanse på revisjon og regnskap.