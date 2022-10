Carews agent og nære venn: – Det var aldri snakk om å jukse på skatten

OSLO TINGRETT (E24): John Carews nære venn og rådgiver Per A. Flod sier Carew er et rotehue, men at de alltid har vært opptatt av å ikke ta svarte penger, og å ikke jukse på skatten.

AGENT OG VENN: Per A. Flod har fulgt John Carew siden 90-tallet. Nå vitner han i retten.

Per A. Flod inntok vitneboksen torsdag i Oslo tingrett. Han har vært Carews venn og rådgiver siden 90-tallet, og Carew har gitt Flods rådgivning skylden for at han nå er tiltalt for skattesvik.

Flod åpner med å beskrive forholdet til Carew som et «far-sønn-forhold».

Han forteller at moren til Carew allerede tidlig etter at de traff hverandre, at hun var opptatt av at Carews karriere ikke skulle inneholde «svarte» penger. Det er viktig for Flod å understreke at de hele Carews fotballkarriere ønsket å gjøre ting redelig og ærlig.

– Det florerte med svarte penger og penger under bordet. Det var triksing og fiksing her og der. I Norge og i utlandet, sier Flod.

Det var et fokus fordi det på den tiden var mye uskikkelige aktører i bransjen, forteller den pensjonerte advokaten.

Blant annet forteller Flod en historie fra tidlig i Carews karriere, der Flod ble tilbudt en kontrakt hvor de skulle få betalt store penger under bordet. Ifølge Flod avslo han, Carew og Carews mor tilbudet uten å nøle.

– Det var aldri snakk om å ta svarte penger, det var aldri snakk om å jukse på skatten. Det har vi gjort i alle år, sier Flod.

UNDER VINGEN: Tross høydeforskjellen er det Flod som har hatt Carew under sin vinge side tenårene. Her er de sammen i Spania etter overgangen til Valencia i år 2000.

Nære venner

Flod har vært en svært viktig person i Carews liv siden 90-tallet.

Da Carew som 17-åring ble hentet til Vålerenga for å starte proffkarrieren, var det Flod som tok seg av det administrative knyttet til overgangen. Siden har han vært det Carew beskriver som en «reservepappa» og mentor. Flod har tatt seg av Carews økonomi, og etter fotballkarrieren har de to blitt forretningspartnere.

Da Flod ankom retten for å vitne, gikk Carew ut og ga ham en stor klem.

Les også John Carew om agenten: – Han styrte meg nesten som en dukke

– Han har vist seg å være en helt fantastisk agent for meg. Hans betydning for karrieren min har vært utrolig stor, sa Carew i sin frie forklaring.

Rettssaken mot John Carew Økokrim har etter en lang etterforskning tiltalt John Carew (43) for grovt skattesvik. De mener han har unndratt 5,4 millioner kroner i perioden mellom 2014 og 2019.

Påtalemyndigheten mener Carew har oppholdt seg mer enn 183 dager i Norge i de aktuelle årene, og dermed er skattepliktig til Norge for alle sine inntekter/hele sin formue.

Carew har erkjent at han straffskyld for grovt uaktsomt skattesvik mellom 2014 og 2017, men bestrider at han har unndratt skatt med viten og vilje i perioden mellom 2017 og 2019.

I hvilken grad Carew visste hva han gjorde – og dermed handlet forsettlig – i den sistnevnte perioden er det store stridsspørsmålet i saken.

Det er satt av åtte dager til rettssaken mot den tidligere fotballstjernen i Oslo tingrett. Strafferammen for grovt skattesvik er fengsel i inntil seks år. Vis mer

AGENT: Flod har fulgt Carew hele karrieren. Her er de sammen i 1999, da Carew spilte for Rosenborg.

– Et fantastisk menneske og et rotehue

Per A. Flod sier han reagerte sterkt på at Skatteetaten ba om at John Carew loggførte hvor han oppholdt seg til enhver tid.

Dette ba Skatteetaten om i et brev i 2010, da han fremdeles spilte for Aston Villa. Dette året hadde Carew ikke vært for mye i Norge, og han og Flod har sett på det som en seier at Carew tilbakeviste Skatteetaten i denne saken.

– For å være helt ærlig synes jeg det var utidig. Man skal føre journal over hva man gjør og hvor man er. Det er ikke sagt her fra Skatteetatens side at man «anmoder» om det. De skriver at de «ber om» det, og at det skal legges ved selvangivelsen hvert år, sier Flod og fortsetter:

– Jeg har kjent John i 25 år. Jeg har utrolig mye godt jeg kan si om han. Ærlig, redelig og veldig snill. Et fantastisk menneske.

– Men alle mennesker har svakheter. Og en av svakhetene til John går på akkurat dette. Formaliteter, sier han og henvender seg direkte til Carew:

– Du er et rotehue på de tingene der, John. Og det visste jeg allerede denne gangen. Samtidig må vi forholde oss til at på det øyeblikk du gir uriktige opplysninger til skattevesenet får du en tiltale for forsøk på skattejuks med en gang. Det kjenner jeg fra mine nesten 40 år som advokat. Du må aldri gi opplysninger til skattevesenet du ikke er hundre prosent sikker på.

– Jeg visste at en slik oversikt ville inneholdt feil.

– Opptrådte som formynder

Flod sier han har styrt veldig mye av Carews virksomhet gjennom årenes løp.

– John er en person det er ganske lett å lede – og villede. Jeg har holdt en beskyttende hånd over ham, men kanskje ikke så mye som John tror selv, sier Flod.

Han understreker at han har samarbeidet nært med Carews mor Jorun Carew.

FOTBALLSTJERNE: Allerede tidlig i 20-årene var Carew en internasjonal stjerne. Her er han i kamp for Valencia mot Manchester United i 2001.

Flod sier videre at unge fotballspillere har blitt lurt til å surre bort pengene sine.

– Mange unge fotballspillerne har ikke lært seg at «there is no free lunsj», sier han og forteller at flere har forsøkt å lure John Carew til å investere i useriøse prosjekter.

– Jeg mener at jeg var en god ballast å ha på den tiden, sier han.

Han understreker at det ar vært en dynamikk i dette forholdet.

– Det var Johns penger. De første årene opptrådte jeg som en formynder, men etter hvert ville John styre mer og mer selv. På slutten av hans fotballkarriere styrte jeg de investeringene han hadde i Norge, sier Flod.

FORSVARERPRAT: Per A. Flod i samtale med forsvarer Berit Reiss-Andersen.

Snakket om 183 dager-regelen

Carew er tiltalt fordi han ikke har skattet i Norge, selv om han har oppholdt seg mer enn 183 dager i året i Norge i perioden han er tiltalt for.

I Norge er man skattepliktig selv om man har utvandret, om man oppholder seg over 183 dager i landet.

Flod sier han og Carew har snakket gjentatte ganger om regelen. Aktor stiller flere spørsmål om hvorvidt Carew kjente til regelen.

– Hadde du her (i 2010, journ.anm) snakket med Carew om 183 dagers-regelen?, spør aktor Ragna Flækøy Skjåkødegård.

– Ja, den har vi hatt i bevisstheten hele tiden, svarer Flod.

– Hva forklarte du til Carew?

– Den er enkel å forklare. Om han tilbrakte 183 dager i Norge, så kunne han bli skattepliktig til Norge. Så det var noe vi måtte prøve å unngå.

– Sa du det til Carew i 2010?

– Det er jeg temmelig sikker på. I hvertfall i 2014. At vi har snakket om den er det ingen tvil om, sier Flod.

Mente Skatteetaten «var ute» etter Carew

I sin utspørring av Carew har førstestatsadvokat Marianne Bender lagt frem dokumentasjon som viser at det er Flod som har holdt i all kommunikasjon mellom Carew-leiren og Skatteetaten.

Carew ble ved flere anledninger bedt om å dokumentere antall dager han oppholdt seg i Norge.

Flod skal ha vært avvisende overfor Skatteetaten når han snakket med Carew, og signalisert at han ikke har trengt å hverken skatte, eller rapportere dager.

FORSVARER: Berit Reiss-Andersen representerer John Carew.

Forsvarer Berit Reiss-Andersen spurte sin klient torsdag om hvorfor Carew var så tillitsfull overfor Flod.

– Har Per noen gang skuffet deg?

– Nei.

Forsvareren spurte deretter Carew hvorfor om han tror Flod rådet ham til å ikke gi opplysninger til ligningskontoret.

– Jeg tror han tolket regelverket annerledes, svarte Carew

– Men kunne dere ikke ta en prat med ligningskontoret?

– Jeg har jo underveis sagt «Kan vi ikke bare ta en prat og løse opp i dette? Men svaret jeg fikk var at så enkelt er det ikke, og at det er naivt å tro», sa Carew.

– Føler du at du noen gang har fått andre dårlige råd av Flod?

– Nei, bare på denne saken.

Carew forteller at han og Flod har et nært vennskap, og at dette vil fortsette i fremtiden.