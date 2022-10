John Carew i retten - nekter for å bevisst ha unndratt skatt

OSLO TINGRETT (E24): I dag begynner rettssaken mot John Carew. Han erkjenner skattesvik, men nekter for å ha gjort det med vilje.

TILTALT: John Carew er møter i retten, tiltalt for skattesvik.

Publisert:

John Carew (43) står tiltalt for både forsettlig og uaktsomt grovt skattesvik.

Økokrim mener den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år. I disse årene var Carew bosatt i Storbritannia.

Carew er tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger i sine skattemeldinger ved at det ikke er opplyst om inntekt og formue i utlandet

Carew har tidligere sagt at han mener han har mottatt mangelfull rådgivning, men at han er forberedt på å ta sin straff.

– Ikke vanskelig

– Denne saken er ikke vanskelig, sier påtaleansvarlig i saken Marianne Bender i sitt innledningsforedrag.

FØRSTESTATSADVOKAT: Marianne Bender er aktor i saken mot Carew.

– Denne saken dreier seg om noe av det mest elementære i vårt skattesystem. Bor du i Norge, må du og skal du betale skatt til Norge. I korthet bygger tiltalen på at Carew skulle oppgitt alle sine inntekter og formue til norske skattemyndigheter, sier Bender videre.

Hun sier Carew var i Norge i mer enn 183 dager i Norge i hvert år mellom 2014 og 2019, som er årene tiltalen omfatter.

– Han holdt sin formue skjult for norske skattemyndigheter ved å benytte konti i Luxembourg og i Isle of Man. Det førte til at han unndro til sammen 5,4 millioner kroner i skatt, sier Bender.

AKTØRER: Aktor Marianne Bender og Carews forsvarer Berit Reiss-Andersen hilser før rettssaken.

Nekter forsett

Tirsdag ankom Carew retten kledd i mørk genser og jeans.

Aktor Bender innleder rettssaken med å lese opp tiltalen som inneholder tre punkter. Carew svarer at han erkjenner grovt skattesvik, men nekter for punktet som dreier seg om forsett. Han mener han ikke har unndratt skatt med vilje.

Etter at Carew har svart nei på tiltalens tredje punkt, supplerer hans forsvarer Berit Reiss-Andersen, og sier at hans «nei» til straffskyld, dreier seg om forsettet i tiltalen. Altså erkjenner Carew at han skulle ha betalt skatt.

Carew har vært bosatt i Storbritannia i perioden som tiltalen omfatter. I Norge er regelen at om man oppholder seg mer enn 183 dager i året i Norge, så er du skattemessig bosatt i Norge. Da må man betale skatt.

– Dette er elementære regler som alle som bor her kjenner til, sier aktor Bender i sitt innledningsforedrag.

– Denne saken dreier seg om at Carew har vært her mer enn 183 dager, uten å ha oppgitt skattepliktig informasjon.

Hun mener å kunne bevise at Carew har opphold seg følgende antall dager i den gitte perioden:

2014: Minst 233 dager

2015: Minst 259 dager

2016:Minst 274 dager

2017: Minst 299 dager

2018: Minst 282 dager

2019: Minst 289 dager

Økokrim har benyttet elektronisk etterforskning, blant annet ved å sjekke hvor Carew har brukt bankkortet sitt, for å føre bevis på at han har oppholdt seg i Norge.

Ifølge statsadvokaten har Carew erkjent å ha oppholdt seg i Norge disse dagene.

God venn skal vitne

Det er satt av ni dager til rettssaken i Oslo tingrett. Retten har satt av to dager til Carews forklaring, og forsvarer og aktors utspørring.

Blant vitnene som skal forklare seg finner man Carews tidligere agent, og nære venn og forretningspartner, Per A. Flod.

Flod har vært involvert i Carews finanser siden Carew meldte overgang til Vålerenga fra Lørenskog i 1997.

Under fotballkarrieren hadde Flod nærmest «formyndersk» styring på Carews økonomi, har han tidligere sagt.

Flod skal etter planen forklare seg for retten på fredag.

Hevder han advarte Carew

Neste uke er det ventet at revisor Jon Arild Syversen skal gi sin forklaring. Han er kalt inn av Økokrim.

Syversen har tidligere sagt til E24 at han advarte Carew mot at han risikerte å gå i skattefellen han nå er tiltalt for, tilbake i 2018.

Verken påtaleansvarlig politiadvokat Marianne Bender, eller forsvarer Berit Reiss-Andersen har ønsket å kommentere opplysningene.

– Det har vi ingen kommentar til. Grunnen til det er at det er flere forhold som blir en del av rettssaken. I en rettssak skal ting tas opp i sin helhet og sin sammenheng, og vi kommer ikke til å kommentere fragmenter av mulige bevis, sa Reiss-Andersen til E24.