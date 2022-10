Ut mot «gratistillatelser»-argument: - Gir ingen mening

Sjømat Norge mener tildeling av vederlagsfrie laksetillatelser som argument for grunnrenteskatt er meningsløst.

Regionssjef for havbruk Vest Krister Hoaas i Sjømat Norge er uenig i at utdeling av gratis havbrukstillatelser frem til 2002 kan brukes som argument for grunnrenteskatt nå.

– Vi hadde ikke hatt denne næringen hvis man måtte betale dagens markedspris på 70- og 80-tallet. Da var det ikke mulig å få mer enn én konsesjon, og verdien var omtrent null, sier regionsjef for havbruk Vest Krister Hoaas i Sjømat Norge, landsforeningen for havbruksnæringen.

I helgen skrev E24s om hvor mye laksetillatelsene staten delte ut gratis frem til 2002 ville kostet i dag. Tillatelsene de største norske lakseselskapene sitter på i dag, ble i all hovedsak delt ut fra staten vederlagsfritt. Store deler av dem har laksegigantene kjøpt til markedspris av andre selskaper, eller ved konsolideringer.

Havbruksutvalgets rapport, som la grunnlaget for regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt på havbruksnæringen, bruker gratistillatelsene som argument for at skatten bør innføres.

Les også Ber ordførere i kystkommuner «puste med magen»

Hoaas mener argumentet bygger på en merkelig markedsforståelse.

– Det har nesten ikke vært noen grunnrente å hente, fordi inntjeningen ikke har vært stor før de siste ti årene, sier Hoaas.

– Resonnementet forutsetter at oppdrettstillatelser egentlig burde vært solgt til markedspris fra dag én. Det ble de ikke fordi det ikke var et marked for dem den gang. Tvert om var det bred politisk enighet om å tildele tillatelsene for å bygge opp en helt ny næring i Norge. En næring som i de første 30–40 årene var preget av stor risiko og mange konkurser. Denne kyst- og vekstnæringen hadde ikke eksistert om lisensene hadde blitt priset ut fra dagens markedspris fra dag én.

– Verdien var omtrent null

Han mener det blir helt feil å regne på dagens markedspris for tillatelser, og trekker frem at man ikke skal lenger tilbake i tid enn 2006, før markedspris for tillatelser i Finnmark lå på rundt 800.000 kroner.

– Det illustrerer at å ta dagens pris og regne seg tilbake, gir ingen mening.

Hoaas trekker frem boligmarkedet som eksempel.

– Kjøpte du et hus i Oslo for fem millioner, og så selger det for 16 millioner mange år senere uten å ha investert i mer enn normal vedlikehold – da kan de ikke regne deg tilbake og si at du også skulle betalt 16 millioner kroner for det.

Stor risiko

Hoaas peker også på at staten fikk betalt 5,25 milliarder for tillatelsene til Cermaq, da de solgte selskapet til japanske Mitsubishi i 2014.

– Det er umulig å mene at det er gratis. Staten ville heller ikke satse på næringen, risikoen var så stor. Så det er meningsløst å bruke dagens verdier, for det var helt umulig å forutse, sier han.